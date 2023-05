Cântăreaţa braziliană Larissa de Macedo Machado, mai cunoscută drept Anitta, a fost anunţată împreună cu nigerianul Burna Boy drept artistă principală la spectacolul prevăzut la finala Ligii Campionilor la fotbal dintre echipele Manchester City şi Inter Milano, programată pe data de 10 iunie pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul, informează agenţia EFE.

Vedeta braziliană în vârstă de 30 de ani, originară din Rio de Janeiro, a afirmat că a fost foarte emoţionată pentru această propunere de a evolua în spectacolul prevăzut la finala Ligii Campionilor, urmând să împartă scena cu Burna Boy.

„Vom crea un spectacol de neuitat pentru fanii prezenţi pe stadion din toată lumea”, a spus Anitta despre acest eveniment, care va fi transmis în peste 200 de ţări din toată lumea, precum şi pe pagina de internet a UEFA şi pe reţelele de socializare.

„Spectacolul din acest sezon promite să fie de neuitat, cu o emoţionantă listă de artişti pregătiţi să urce pe scenă”, a declarat, la rândul său, directorul de marketing al UEFA, Guy-Laurent Epstein.

Guys! I am so excited to announce that I will be performing at the #PepsiKickOffShow at this year's UEFA @ChampionsLeague final! Me and @burnaboy are going to put on a show you will never forget. pic.twitter.com/LykTzpmr0C