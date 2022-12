Baschetbalista americancă Brittney Griner, eliberată de ruși! Americanii l-au dat la schimb pe „Negustorul morții”

Schimbul a avut loc la Abu Dhabi, iar americanca se află în drum spre casă, potrivit lui Joe Biden.

Schimbul de deţinuţi a fost aprobat de către preşedintele rus Vladimir Putin recent, potrivit unor surse citate de postul american CBS News.

Griner a fost reţinută pe un aeroport, la Moscova, în februarie, acuzată de faptul că avea ulei de canabis asupra sa, iar în octombrie a fost încarcerată într-o colonie penitenciară.

Preşedintele american Joe Biden anunţă într-un mesaj postat pe Twitter că a discutat cu Griner, că americanca este în siguranţă şi că se află în drum spre casă.

„Acum câteva clipe am discutat cu Brittney Griner. E în siguranţă. Este într-un avion. Este în drum spre casă”, scrie în tweet şeful statului american.

