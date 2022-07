Avea 222 de kilograme și a intrat în depresie, dar dieta i-a salvat viața! Boxerul e gata să revină în ring! Cum arată acum

Eric Scott Esch pe numele real, cunoscut drept Butterbean, a ajuns să cântărească 222 de kilograme după ce a decis să se retragă din lumea boxului. Legendarul luptător a dezvăluit că s-a luptat cu depresia o bună perioadă de timp, însă a reușit să depăsească „perioada neagră” din viața lui.

Butterbean a refuzat să lupte cu Mike Tyson din cauza depresiei



Americanul a povestit prin ce a trecut, dezvăluind că a slăbit 51 de kilograme cu ajutorul fostului star din wrestling Diamond Dallas Page. Totodată, Butterbean s-a arătat pregătit să se întoarcă în ring și chiar să se lupte cu bunul său prieten, Mike Tyson.

„Am fost într-o 'perioadă neagră'. Nu aș fi putut lupta cu Mike Tyson. Sunt în viață acum și pot să mă lupt. Mike e într-o formă bună, ar fi o luptă pe cinste.

Am trecut într-o fază în care mă uitam la sfârșitul vieții mele, nu că îmi doream să mă sinucid. Însă mă duceam în jos, eram supraponderal și mă simțeam la pământ. Nu știu dacă mai aveam câțiva ani de trăit sau nu.

Am acceptat o provocare, o show documentar cu Diamond Dallas Page și în ultimele luni am fost aici. Mi-a dat mai multă energie ca niciodată, sunt în cea mai bună formă a vieții mele, sunt cel mai slab vreodată din carieră, nu m-am luptat niciodată la această greutate”, a dezvăluit boxerul conform The Sun.