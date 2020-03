"Stii ce simti? Zici ca esti in coma!" Marturiile teribile ale unuia dintre pacientii care s-a vindecat de coronavirus dupa 20 de zile de lupta! Cu ce simptome a inceput totul

Un pacient a dezvaluit prin ce a trecut.

Robert Rinder, cunoscutul om de televiziune din Marea Britanie, a marturisit intr-un interviu ca a avut simptome ingrozitoare si a decis sa se autoizoleze.

Vedeta TV crede ca a suferit de Covid-19, avand exact aceleasi simptome descrise de specialisti, insa a refuzat sa faca un test, invocand faptul ca medicii trebuie mai intai testati, lucru care nu se intampla in prezent in Marea Britanie.

"Am stat 20 de zile in izolare, acum sunt bine. Cred ca am fost infectat cu Covid-19, dar am refuzat sa fac un test pentru ca medicii nu pot beneficia de unul. Am avut febra teribila, tuse ingrozitoare. Am stat in pat si m-am simtit ca si cum eram in coma. Am fost foarte bolnav", a spus Robert Rinder, care a fost gazda show-ului Judge Rinder, de pe BBC.