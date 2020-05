Apelul la 911 care a pornit HAOSUL in Statele Unite! Care este motivul pentru care George Floyd a fost arestat BRUTAL si OMORAT de politisti

Moartea lui George Floyd a starnit o revolta uriasa in Minnesota, unde oamenii protesteaza, iar sportivii din NBA cer sa se faca dreptate in cazul afro-americanului omorat, in timpul arestarii, de catre un politist.

In mijlocul acestor evenimente violente, presa americana a intrat in posesia convorbirii telefonice cu operatorul de la 911, de la care a pornit scandalul. George Floyd ar fi fost arestat pentru ca oferise bancnote false casierului de la un magazin, dar nu a mai ajuns sa fie judecat.

Iata cum s-a desfasurat convorbirea la 911:

Operator: 911, care este urgenta dumneavoastra?

Apelant: Cineva a venit la magazinul nostru si a platit cu bancnote false. Cand am realizat, el deja parasise magazinul. Am fugit dupa el si l-am gasit la masina. Individul se afla intr-o stare avansata de ebrietate si nu se poate controla. Sta langa masina.

Operator: Cum arata?

Apelant: Este inalt, chelios, are in jur de 1.80 m - 1.85 m. Acum vrea sa se urce in masina. Este un barbat negru.

Operator: Am trimis un echipaj. Daca barbatul pleaca pana la sosirea politiei, va rog sa sunati din nou.

Apelant: Ok, nici o problema.

Intreaga lume a sportului a reactionat dupa ce Floyd a fost ucis de catre un om al legii, care s-a asezat cu genunchiul pe gatul barbatului deja incatusat.

Reprezentantii echipei Minnesota Timberwolves au transmis si un mesaj emotionant in urma acestor evenimente. "Comunitatea noastra se afla in doliu dupa moartea inexplicabila a lui George Floyd. Suntem alaturi de familia lui si ne vom folosi de influenta si puterea noastra pentru a promova ideea de schimbare in societate, pentru ca oamenii sa se faca auziti."

De asemenea, tenismenul australian Nick Kyrgios, unul dintre sportivii care au condamnat mereu comportamentul inuman al politistilor fata de cetatenii afro-americani, a spus: "Este inadmisibil. Ce s-a intamplat cu omenirea de a luat-o razna? E ingrozitor cum am ajuns sa ne purtam unii cu altii!"

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020