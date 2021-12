A acuzat un atac rasist și homofob, dar s-a descoperit că a angajat culturiști nigerieni ca să-și însceneze agresiunea!

Procesul actorului american Jussie Smollett (39 ani), cunoscut pentru rolurile din filmele "Alien: Covenant" și "Marshall" și serialele "On Our Own" și "Empire", a început pe 29 noiembrie 2021, la Chicago.

A acuzat că a fost atacat de naționaliști albi și că i s-a pus ștreangul de gât

Acesta fost în centrul unui adevărat scandal mediatic, după ce a acuzat, pe 29 ianuarie 2019, că a fost victima unui atac rasist și homofob, după miezul nopții, când se ducea să-și cumpere un sandviș, în cartierul Streeterville din Chicago. Actorul a descris atacatorii ca fiind de culoare albă și cu șepci pe care scria "MAGA" (Make America Great Again, sloganul din campania electorală a lui Donald Trump, candidatul republican la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020), i-au strigat lozinci rasiste și homofobe, l-au lovit cu pumnul în față, i-au pus un ștreang de gât și au aruncat cu clor pe el.

Cu o săptămână înainte, acesta chemase poliția pentru a raporta că, în fața clădirii unde locuia, ar fi fost amplasată o spânzurătoare într-un copac, cu o figurină din lemn care îl reprezenta și o armă îndreptată spre apartamentul său, cu o substanță albă lăsată pe trotuar și cu mesajele "Smollett, Jussie you will die" și "MAGA" ("Smollett, Jussie vei muri"). Actorul i-a acuzat direct pe politicianul Donald Trump, care se afla în campania electorală pentru obținerea unui al doilea mandat la Casa Albă și inflamase spiritele cu legile propuse și declarațiile controversate, și pe susținătorii săi că sunt rasiști și periculoși și că l-au atacat pentru că era de culoare, homosexual și era vocal pe rețelele de socializare împotriva lor.

Smollett și-a înscenat agresiunea cu ajutorul unor nigerieni, colegi de platou și de sală de forță

După ce scandalul a făcut turul televiziunilor și publicațiilor americane, iar mulți actori, personalități și politicieni, inclusiv democrații Kamala Harris sau Cory Booker, l-au apărat și încurajat pe Smollett, poliția a descoperit că acesta și-a înscenat singur atacul. La câteva zile distanță, poliția a descoperit că el a plătit doi frați originari din Nigeria, Abimbola și Olabinjo Osundairo, culturiști profesioniști și figuranți în serialul "Empire". Aceștia se cunoșteau de pe platourile de filmare și se antrenau împreună la o sală de forță, iar forțele de ordine au descoperit în casa lor clorul, frânghia, măștile, mănușile, șapca roșie și alte obiecte folosite în atac.

La interogatoriu, ei au recunoscut că au primit suma de 3.500 de dolari pentru a simula atacul asupra lui Smollett, după ce acesta și-ar fi cumpărat singur funia care i s-a pus de gât. Poliția din Chicago a comunicat că, din informațiile existente, actorul ar fi fost nemulțumit de salariul pe care îl primea din contractul pentru serialul "Empire" și voia să le forțeze mâna producătorilor ca să-i mărească considerabil remunerația. În schimb, după izbucnirea scandalului, el a fost eliminat din serial și nu a mai primit niciun contract pentru a juca în filme.

Un alt scandal, după înțelegerea ciudată cu procurorii

Pe 20 februarie 2019, Smollett a apărut în fața unui Mare Juriu și i s-a comunicat că va fi judecat pentru mai multe capete de acuzare pentru înaintarea unor acuzații false către poliție. O zi mai târziu, el s-a predat la Secția Centrală a Chicago Police Department, dar, în aceeași zi, a ieșit din închisoare pe cauțiune, după ce un prieten a plătit 10.000 de euro. Pe 8 martie s-a declarat nevinovat, deși fuseseră înaintate 16 acuzații de încălcare a legii de către procurorii din Chicago.

Pe 26 martie 2019, acuzarea a închis în mod inexplicabil cazul, după ce a ajuns la un acord cu avocații apărării pentru ca Smollett să efectueze doar 16 ore de muncă în folosul comunității și să renunțe la returnarea cauțiunii de 10.000 de dolari. Apoi, judecătorul Steven Watkins a decis sigilarea dosarului, pentru ca presa și opinia publică să nu afle informații delicate. Cele două decizii au fost considerate metode de mușamalizare a scandalului și grave jigniri la adresa forțelor de ordine, a opiniei publice și contribualilor, dar și o lovitură în plex pentru mișcările care luptă pentru egalitatea rasială. Acestea au cerut pedepsirea exemplară a actorului, pentru a nu bagateliza atacurile rasiste reale.

FBI a continuat investigația, iar orașul Chicago l-a dat în judecată pe actor

Decizia procurorilor a fost catalogată că fiind "profund coruptă" de către organizațiile conservatoare din America, care au acuzat că o persoană din staff-ul lui Michelle Obama ar fi fost în grupul de presiune, care a dus la retragerea acuzațiilor. Illinois Prosecutors Bar Association a transmis că decizia este "foarte ciudată", iar șeful poliției din Chicago la acel moment, Eddie T. Johnson, a spus că "justiția nu a fost servită". FBI a continuat să investigheze cazul în sine, dar și motivele pentru care procurorii au decis să îngroape speța, iar un procuror special a fost desemnat să revizuiască cazul.

Până la finalul anului 2019, sub presiunea opiniei publice, Rahm Emanel, fostul primar al orașului Chicago, și Eddie Johnson, fostul șef al poliției locale, au trimis o scrisoare oficială și i-au cerut actorului să plătească suma de 130.000 de dolari, ca daune pentru cheltuielile făcute de autorități pentru cercetarea plângerii sale false. Cum Smollett nu a plătit, primăria l-a dat în judecată în cadrul tribunalului Circuit Court of Cook County, pentru suma respectivă, dar și pentru daune de 1.000 de dolari pentru fiecare declarație publică falsă pe care a făcut-o despre orașul din Illinois și care i-a afectat imaginea.

Procesul a început luni, în Chicago, iar actorul poate fi condamnat penal la până trei ani de închisoare cu executare, după ce procurorul special Dan Webb a înaintat șase capete de acuzare împotriva sa. De asemenea, frații Osundairo au deschis proces pentru defăimare, împotriva lui Smollett și a echipei sale juridice.