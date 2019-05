Ce probleme are cea mai sexy bunica din lume: "Nu e treaba voastra ce fac cu trupul meu" FOTO

Gina Stewart are 49 de ani, dar nimeni nu ghiceste ca are deja nepoti!

La 49 de ani, australianca Gina Stewart a depasit femei mult mai tinere si a intrat in finala Maxim's Finest Australia. Lumea a avut parte de un soc sa afle ca Gina are patru copii si are chiar si nepoti!

Femeia a marturisit recent ca faima i-a adus sute de mii de urmaritori pe retelele de socializare, dar si oameni care o critica pentru sedintele foto fara haine.

Gina a decis sa atraga atentia asupra "trollilor" de pe internet, care pot impinge femei ca ea chiar sa isi ia viata.

"Din fericire eu am dobandit imunitate la asa ceva, dar unii nu sunt atat de norocosi si ajung chiar sa-si ia viata. Sunt fericita sa sustin aceasta cauza si sa fac parte din organizatia icaniwill.org.au. Este o organizatie care lucreaza cu influenceri in lupta impotriva hartuirii si pentru prevenirea cazurilor de sinucidere din Austalia si SUA. cuvintele ranesc oamenii, mai ales cele negative, atacurile personale, sunt legi pentru asta. Cred ca oamenii trebuie educati. Ii vezi cum desfiinteaza oameni pentru imaginea lor sau pentru felul in care arata. Sunt comentarii rele, defaimatoare. E problema mea ce fac cu trupul meu ", spune ea.



