Krzysztof Glowacki a fost campion mondial la box la categoria semigrea, iar în 2016 a fost învins de starul ucrainean Oleksandr Usyk. Ultima dată în ring împotriva lui Richard Riakporhe, când a pierdut, în luna ianuarie, polonezul s-a „reprofilat” și a intrat în cușcă.

Golwacki a trecut la MMA alături de promoția poloneză KSW și a reușit să câștige meciul de debut împotriva lui Patryk Tolkaczewski cu o super execuție. Aflat la podea, cu rivalul deasupra sa asaltându-l cu pumni, Golwaki a reușit să scoată „de nicăieri” o lovitură de stânga care l-a izbit pe Tolkaczewski în bărbie.

Adversarul lui Golwacki a căzut instant la podea, dându-i polonezului șansa să treacă deasupra sa și să îl lovească până la intervenția arbitrului. Fanii au rămas fascinați de modul în care fostul campion mondial a reușit să se salveze cu acel K.O.

„Cum are asemenea putere aflat pe spate. Lovitură epică”, a scris un fan, în timp ce altul a adăugat: „Sincer asta ar putea fi prima dată când am văzut așa ceva!”

„Cel mai nebun K.O. pe care l-am văzut în ultimul timp. WOW”, iar altul a adăuagt: „Un K.O. în timp ce adversarul e complet deasupra ta este nebunie și o raritate”.

KNOCKED OUT from FULL MOUNT! ????

Former WBO cruiserweight champ ???????? Krzysztof Głowacki is dangerous from anywhere!!

