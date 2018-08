Un sergent vrea sa-i calce pe urme lui Van Damme! E campion mondial la kempo, dar face parte si din armata romana

Un sergent roman vrea sa-i calce pe urme lui Van Damme si sa se bata in filme de actiune.

"Sa traiti! Sunt student sergent Dimache si sunt campion mondial la kempo!", spune tanarul Claudiu Dimache.

Claudiu a devenit campionul lumii la Las Vegas, unde a batut alt roman in finala. Calitatile de la kempo l-au ajutat sa intre in armata. Fortele speciale din 120 de tari folosesc kempo in pregatirea oamenilor.

"Mai bine sa planga maica-sa decat sa planga mama", a spus Claudiu.

Sergentul are 22 de ani si de 10 ani n-are rival in lume la kempo. In Romania 6000 de oameni practica acest sport.

"O parte din timp am facut fortat de parinti pentru ca tata isi dorea sa fac un sport de contact fiind barbat", a povestit tanarul.

Claudiu viseaza sa joace intr-un film da actiune, alaturi de idolul sau Van Damme. Nu il intereseaza rolul, poate sa fie si negativ.