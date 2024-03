Cel mai valoros jucător de baseball din America s-a căsătorit în secret cu o baschetbalistă din Japonia!

Shohei Ohtani, de două ori desemnat MVP al MLB (2021, 2023) și considerat unul dintre cei mai valoroși și mai carismatici jucători de baseball din SUA, anunțase la începutul acestei luni că s-a căsătorit în secret.

Soția sa este o baschetbalistă cunoscută în Japonia

Deși sportivul japonez este foarte enigmatic în privința vieții sale private, presa americană a aflat recent identitatea consoartei sale, după ce cuplul a fost fotografiat la aterizarea în Coreea de Sud, acolo unde LA Dodgers va juca meciuri demonstrative și de campionat împotriva lui San Diego Padres. Soția sa nu este o persoană obișnuită, ci una dintre cele mai bune baschetbaliste din Japonia. Mamiko Tanaka (27 de ani) a fost vedeta echipei Fujitsu Red Wave din Japan Basketball League și a fost inernațională niponă U16, U17 și U18.

"Am început o nouă viață alături de o femeie din Japonia"

Într-o postare pe Instagram, niponul dezvăluise celor 7.4 milioane de urmăritori că s-a căsătorit în secret. "Vreau să fac un anunț pentru prieteni și pentru fanii de pretutindeni: nu doar că am început un nou capitol în carieră prin transferul la Dodgers, dar am început o nouă viață alături de o femeie obișnuită din Japonia, care este foarte specială pentru mine și vreau ca toți să știe că m-am însurat", a transmis acesta. Printre fanele japoneze ale sportivului a circulat emoticonul "shitsuren kyuuka" ("inimă rănită"), după aflarea veștii că acesta nu mai este burlac, iar cele din SUA, care nici nu știau că e într-o relație, au fost suspinat la mesajul "Ohtani is taken" ("Ohtai e luat").

A jucat la doar trei cluburi în toată cariera

Shohei Ohtani (29 de ani), alintat de fani "Shotime", a fost legitimat la Hokkaido Nippon-Ham Fighters (2013-2017 / Nippon Professional Baseball) și Los Angeles Angels (2018-2023 / Major League Baseball), înainte să semneze un contract record cu Los Angeles Dodgers, care i-a oferit 700 de milioane de dolari. Este cosiderat unul dintre cei mai buni jucători din MLB, fiind comparat cu legendarii Babe Ruth și Bullet Rogan, datorită calităților ofensive și defensive arătate în ultimele sezoane.

A fost campion al Japoniei (2016), a fost selecționat de trei ori pentru Major League Baseball All-Star Game (2021, 2022, 2023) și a cucerit zeci de premii individuale, printre care American League Most Valuable Player (2021, 2023) și American League Rookie of the Year (2018). El a fost căpitanul naționalei Japoniei care a reușit o victorie dramatică împotriva SUA, în World Baseball Clasic 2023. Prezența sa pe teren în sezonul viitor este incertă, după ce s-a operat la cot în urmă cu câteva luni, dar mutarea la LA Dodgers este considerată un impuls serios pentru clubul californian în încercarea de a câștiga din nou trofeul World Series, după cel cucerit în 2020.

Foto - Getty Images