Duminică, Metz a învins pe terenul lui Clermont, scor 1-0, în runda a treia din Ligue 1. Unicul gol al meciului a fost înscris de georgianul Georges Mikautadze, în minutul 69.

Mikautadze a profitat de o eroare în defensiva lui Clermont, a rămas singur cu portarul și a finalizat cu un șut deviat ușor de goalkeeper-ul formației adverse.

