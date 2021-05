'Tancul Olteniei' a slabit 20 de kilograme pentru lupta din iunie! Dieta cu praz inedita care s-a inventat pentru el

Ionut Iancu se pregateste de un super-meci!

Ionut Iancu, 'Tancul Olteniei' a slabit aproape 20 de kilograme pentru meciul de pe 4 iunie cu lituanianul Gluhov.

"Ma bat cu un veteran al K1 care s-a batut cu Mighty Mo, cu Emelianenko. Pentru mine e o onoare, dar vine la mine in tara si trebuie sa ii rup capul", a declarat Iancu.

Castigatorul Master Chef, Ciprian Ogarca a avut grija de regimul lui. Dieta s-a bazat pe praz.

"Prazul nu se arunca niciodata, se pastreaza ca asta e aurul Olteniei. Astazi i-am pregatit o prazucam ca daca el a slabit 20 de kilograme si eu la fel, am zis sa ii fac o prazuca cu rucola cu rosii cherry si cu mult praz. Toti oltenii pe 4 iunie il sustinem pe tanculet. Hai, Craiova, tata!", a spus Ogarca pentru PRO TV.

De Paste, Iancu nu a putut manca tot ce si-a dorit.

"Imi lipseste drobul, asta imi pare rau, ca nu o sa mananc drob. Aici in Oltenia suntem numai campioni, avem campioni in toate domeniile: kikckboxing, box, chiar si in gatit", a spus si Iancu.