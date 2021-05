Scandal urias in gimnastica! Dezvaluiri cutremuratoare ale sportivelor: "Ma abuza cu mama in camera!" 

Un raport al Comisiei Drepturilor Umane din Australia a cutremurat lumea sportului.

In raport apar informatii conform carora sportivele australiene au fost abuzante constant, incepand cu anii 1980 pana in prezent, anunta BBC.

Investigatiile au fost facute la cererea Federatiei din Australia de Gimnastica, dupa ce a aparut documentarul 'Athlete A', al carui protagonist este Larry Nassar, fostul medic al nationalei SUA, acuzat pentru ani intregi de abuzuri la adresa gimnastelor.

Australienii au realizat 57 de interviuri cu sportive, persoane din familiile lor si antrenori, in care dezvaluiau toate terorile pe care le-au trait. Mai mult, fetele au facut marturisiri cutremuratoare, sustinand ca au fost hartuite sexual, uneori si in timpul antrenamentelor, in vestiare sau chiar si in locuri publice.

"Am fost abuzata de un maseur in timp ce ma trata pentru o accidentare. Eu aveam vreo 8 sau 9 ani la acea vreme. Pe atunci, abuzul, sexul si reclamatiile erau notiuni straine pentru mine. Acea persoana m-a abuzat in diferite feluri, de multe ori cu mama mea in camera", a fost una dintre dezvaluirile care a socat pe toata luema.

Identitatea fetelor este protejata, iar anchetele sunt in curs de desfasurare. Federatia Australiana de Gimnastica a emis un comunicat in care isi cere scuze pentru traumele suferite de sportive si promite ca vor fi luate masuri drastice.