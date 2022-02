S-au încheiat Jocurile Olimpice! Cea mai în vârstă echipă din competiție a câștigat titlul la hochei și a cucerit ultima medalie de aur

Finlanda a câştigat pentru prima oară în istoria sa titlul de campioană olimpică la hochei pe gheaţă, învingând cu 2-1 echipa Rusiei, care a evoluat sub drapel neutru, duminică, în finala turneului masculin de la Beijing, ultima probă din programul Jocurilor Olimpice de iarnă ediţia 2022.

Hocheiştii ruşi, campioni olimpici în 2018, la PyeongChang (Coreea de Sud), au deschis scorul în finalul primei reprize, prin Mihail Grigorenko (7:17).

Finlandezii au restabilit egalitatea prin Ville Pokka, în debutul reprizei secunde (23:28), iar apoi au marcat golul victoriei în repriza a treia, prin Hannes Bjorninen (40:31).

Cel mai bun rezultat de până acum al Finlandei la Jocurile Olimpice a fost locul al doilea ocupat la ediţiile din 1988 şi 2006.

Finlanda a profitat din plin de absenţa starurilor din Liga profesionistă nord-americană (NHL), care nu au fost eliberaţi de echipele lor pentru a participa la JO 2022 din cauza pandemiei de Covid-19, care a perturbat calendarul competiţional.

În aceste condiţii, Canada şi SUA au venit la Beijing cu jucători universitari, fiind eliminate rapid în sferturile de finală.

Hocheiştii finlandezi au trecut în tururile anterioare de echipele Elveţiei (5-1) şi Slovaciei (2-0), înainte de a învinge Rusia în finala de la Beijing.

În meciul pentru stabilirea ocupantei locului al treilea, Slovacia a învins cu scorul de 4-0 Suedia, urcând în premieră pe podiumul olimpic.

1. Finlanda

2. Comitetul Olimpic Rus

3. Slovacia

4. Suedia

5. Statele Unite

6. Canada

7. Danemarca

8. Elveţia

9. Cehia

10. Germania

11. Letonia

12. China

Unbelievable!

Finland has won men’s #IceHockey #Gold!

This is the country’s first Ice Hockey gold medal and their first Olympic medal in any team sport! Amazing!#StrongerTogether pic.twitter.com/tND7VLqJXF