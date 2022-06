Romanian Wolves au renăscut! Cine face parte din selecționata care va participa la Rugby Europe Super Cup

Selecționata Romanian Wolves va intra într-un prim stagiu de pregătire în vederea participării la Rugby Europe Super Cup, competiția intercluburi a cărei a doua ediție va începe în luna septembrie, precizează Federația Română de Rugby pe site-ul oficial.

Staff-ul tehnic a selecționat un lot extins de 68 de sportivi, toți evoluând în campionatul intern, printre aceștia regăsindu-se actuali Stejari, dar mai ales tineri jucători, care pot face pasul la naționala de seniori.

Două stagii de pregătire pentru Romanian Wolves

Primul stagiu de pregătire al Selecționatei va începe pe 5 iunie, la Snagov, lotul extins fiind împărțit în două grupe, având în vedere că unele echipe de club încă mai au meciuri, dar și faptul că unii dintre jucătorii convocați susțin examenul de Bacalaureat.

Astfel, primul grup de 32 de jucători intră în stagiu în perioada 5 iunie-12 iunie, iar cel de-al doilea, de 36 de jucători, între 13 iunie – 19 iunie.

Sosene Anesi, antrenorul principal al selecționatei, despre Romanian Wolves

Staff-ul Romanian Wolves este format din Sosene Anesi, antrenor principal, Alexandru Tudori și Viliami Moala – antrenori secunzi, Daniel Carpo – antrenor coordonator (GPS), Adina Dreve – preparator fizic, Vlad Ilie- medic, Cosmin Dumitrașcu- kinetoterapeut, Iustin Ilioiu – manager.

„Programul Romanian Wolves este o parte esențială a planului strategic în ceea ce privește parte de dezvoltare a rugbyului românesc. În același timp obiectivul acestei selecționate este de a da echipei naționale jucători care sunt pregătiți să aibă evoluții cât mai bune la nivel internațional.

Am selectat un număr mare de jucători de la toate echipele și categoriile de vârstă inclusiv U18 și U20. La nivel de juniori este un progres notabil cu mulți jucători de perspectivă. Va fi o mare oportunitate pentru acești tineri să vadă și să experimenteze ceea ce rugbyul profesionist înseamnă, de asemenea să aibă meciuri la un nivel internațional înalt.

Dorim să dăm tuturor posibilitatea de a fi parte a Romanian Wolves și de a reprezenta România pe viitor. Ne vom reuni pe 5 iunie în primul stagiu, grupul fiind împărțit în două părți tocmai pentru a cunoaște cât mai bine fiecare jucător și pentru a crea acele legături pe teren si in afara lui.

În ce mă privește sunt foarte încântat de a fi antrenor principal al acestei francize. Am fost într-o postură similară când Timișoara Saracens a jucat în Challenge Cup și este o experiență din care poți învăța foarte multe.

Va fi o provocare mare pentru toată lumea care este implicată în acest proiect, am mare încredere că putem construi o echipă frumoasă, am încredere în jucătorii pe care i-am ales și în staff-ul pe care îl am alături, Alex Tudori și Viliami Moala, și sunt convins că putem crește nivelul de joc. Abia aștept să începem pregătirea și sunt convins că și băieții sunt la fel de nerăbdători”, a declarat Sosene Anesi, antrenorul principal al Romanian Wolves, pentru site-ul oficial al federației.

Jucătorii participanți la stagiul din 5- 12 iunie

Pilieri: Iulian Ailincăi (CSM Galați), Vasile Balan (CSA Steaua), Marius Lungu (CSA Steaua), Rareș Straja (CSA Steaua)

Taloneri: Marian Bodorin (LPS Constanța), Tudor Butnariu (CSA Steaua)

Linia a doua: Alin Burduja (CSA Steaua), Ionuț Donici (CS Știința Petroșani), Virgil Ghenea (CSA Steaua), Luigi Ostoni, Andrei Pricopie (U Cluj)

Linia a treia: Cristi Boboc (CSA Steaua), Dragoș Ser (CSA Steaua), Sam Swanepoel (CS Dinamo), Ionuț Tudor (CS Știința Petroșani), Damian Strătilă (CSA Steaua)

Mijlocaș la grămadă: Robert Ionașcu (CS Dinamo), Sorin Pândichi (CSA Steaua)

Mijlocași la deschidere: Ovidiu Neagu (CS Dinamo), Gabriel Pop (CS Dinamo)

Centri/Aripi/ Fundaș: Alin Andrei (RC Grivița UNEFS București), Tudor Boldor (CSA Steaua), Cristi Bumbac (CSU Cluj), Mihai Graure (ACSOV Pantelimon), Toma Mîrzac (U Cluj), Dylan Schwartz (CS Dinamo), Teodor Ursu (U Cluj), De-an Ackermann (CS Dinamo), Sioeli Lama (CSA Steaua), Robert Neagu (CSA Steaua), Marius Simionescu (CS Dinamo), Marian Muntianu (LPS Constanța)

Jucătorii participanți la stagiul din 13-19 iunie

Pilieri: Ciprian Chiriac (SCM USAMVB Timișoara), Costel Grămadă (CSM Știința Baia Mare), Domițian Mureșan (CSM Știința Baia Mare), Laurențiu Nica (SCM USAMVB Timișoara), Florian Ciocoiu (CS Dinamo), Alexandru Gordaș (CS Dinamo), Dorin Tică (CS Dinamo)

Taloneri: Sergiu Puescu (CS Dinamo), Sebastian Vasilovici (SCM USAMVB Timișoara)

Linia a doua: Ștefan Iancu (CSM Știința Baia Mare), Sebastian Rusu (CSS Gura Humorului), David Trăușan (SCM USAMVB Timișoara), Andrei Toader (CS Dinamo)

Flankeri: Alexandru Alexe (CSM Știința Baia Mare), Kemal Altinok (SCM USAMVB Timișoara), Silviu Grădinaru (CSM Știința Baia Mare), Robert Murariu (SCM USAMVB Timișoara), Vlad Neculau (SCM USAMVB Timișoara), Vlăduț Sidău (CSS Gura Humorului), Etienne Terblanche (CS Dinamo), Eduard Cioroabă (CNAV Dinamo)

Mijlocași la grămadă: Vlăduț Bocăneț (CSM Știința Baia Mare), Alin Conache (SCM USAMVB Timișoara)

Mijlocași la deschidere: Dănuț Jipa (SCM USAMVB Timișoara), Mihai Mureșan (CSM Știința Baia Mare), Luca Nichitean (CSM Știința Baia Mare)

Centri/ Aripi/ Fundaș: Alexandru Bucur (CSM Știința Baia Mare), Robert Cioltan (CSS Gura Humorului), Tevita Manumua (SCM USAMVB Timișoara), Darin Onț (CSM Știința Baia Mare), Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Mihai Lămboiu (CSM Știința Baia Mare), Taliauli Sikuea (CSM Știința Baia Mare), Romeo-Corrado Ștețco (SCM USAMVB Timișoara), Iulian Melinte (CS Dinamo)