Luați prin surprindere de viteza cu care a pătruns pe gazon, stewarzii au încercat să o oprească așa cum au putut, iar unul dintre ei a placat-o destul de dur, punând-o la pământ.

Femeia care a intrat pe teren se numește Javon Johanson, iar gestul făcut de aceasta are legătură cu despărțirea de prietenul său, așa cum a explicat aceasta.

"Cea mai mare dorinţă din viaţa mea era să alerg pe un astfel de teren. Şi da, am făcut asta. Am primit ceea ce am meritat. Steward-ul şi-a făcut treaba. Atacul lui a fost, sincer, unul ok. A părut mai rău decât a fost.

Ar fi putut să mă apuce şi aş fi căzut. A fost o experienţă suprarealistă. Era adrenalina mulţimii şi, auzind acel mare vuiet, m-am gândit imediat că trebuie să îmi dau bluza joc. Nu pot să cred cât departe am ajuns, totul s-a întâmplat atât de repede. Eu obişnuiam să joc rugby cu cei trei fraţi, aşa că nu a fost o problemă pentru mine faptul că mi s-a făcut un placaj", a declarat Javon Johanson prin intermediul unui mesaj postat pe TikTok.