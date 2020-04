Primaria Bucuresti vrea sa isi testeze angajatii. Planul ca Neagu & co. sa se intoarca la antrenamente intr-o luna

PGMB va comanda cateva zeci de mii de teste rapide si va testa si sportivii de la CSM Bucuresti. Cine a avut coronavirus s-ar putea intoarce la antrenament.

„Ca urmare a amanarii pe termen nelimitat a tuturor competitiilor sportive, hotarari luate de federatiile de specialitate, CSM Bucuresti a intrerupt activitatea tuturor sectiilor, sanatatea sportivilor si iubitorilor de sport, fiind pe primul loc. Am dori sa va informam ca, avand in vedere Ordonantele militare nr. 1 si 2/2020, prin care se suspenda, printre altele, activitatea sportiva, suntem obligari de Ordonanta 30/2020 (art. 15, alin. 2) sa suspendam contractele de activitate sportiva pe durata starii de urgenta. Participantii la activitatea sportiva beneficiaza pe durata suspendarii contractelor de activitate sportiva de o indemnizatie de 75% din drepturile in bani aferente activitatii sportive prestate, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2020 (nr. 6/2020)”, anunta clubulul bucurestean, pe 25 martie, intrarea in somaj tehnic a tuturor angajatilor.

Vestea buna e ca Primaria Bucuresti pare sa aiba o strategie de iesire din criza, cel putin pentru proprii angajati. Astazi, institutia intentioneaza sa introduca pe ordinea suplimentara a sedintei de consiliu un proiect prin care vrea sa achizitioneze 17.000 de teste rapide (antigen), ca sa poata testa personalul din cadrul primariei, al companiilor municipale, al serviciilor de utilitate publica, cat si personalul medical din cadrul spitalelor administrate de catre aceasta. Votul este o formalitate, din moment ce primarul detine majoritatea in CGMB. Desi nu a fost mentionat pretul de achizitie si de unde vor fi luate testele, se stie ca finantarea se va face din bugetul ASSMB prin virarea de credite bancare. Testarea va fi facuta de catre personalul din cadrul retelei de medicina scolara sub indrumarea personalului din cadrul Spitalului „Victor Babes” aflat in subordinea primariei.

Printre angajatii care vor fi testati sunt si cei sportivii din cadrul CSM Bucuresti, societate sportiva finantata de la bugetul local. Cei care vor prezenta in sange antigenii specifici Covid-19, vor putea sa se intoarca la pregatire, in timp ce cei care inca mai sunt contagiosi o vor putea face, dupa o perioada de doua saptamani de carantina intr-o unitate medicala sau in propriu antrenament. Probabil, daca noile teste ajung in tara in perioada urmatoare, sportivii de la CSM Bucuresti ar putea si ei sa fie testati pana la sfarsitul lunii aprilie, iar primii dintre cei care se vor putea intoarce la o pregatire normala vor fi inregistrati pana la inceputul lunii mai.

La sfarsitul lunii trecute, PMB anuntase ca intentioneaza sa cumpere 10.000 de teste din Belgia si Austria, pentru a-i testa pe bucuresteni cu ajutorul medicilor de la Spitalul „Matei Bals”, probele urmand sa fie prelevate in fata blocurilor, celor care doreau sa se testeze gratuit. In plus, mai fusesera comandate si 6.000 de kituri doar pentru testarea cadrelor medicale. Proiectul a fost abandonat din cauza faptului că Ministerul Sanatatii nu si-a dat acordul pe motiv ca tara noastra are deja intarzieri mari la testare si o capacitatea mult depasita, iar prelucrarea celor 10.000 de teste ar fi folosit aparatura de la „Matei Bals” si ar fi dat si mai mult peste cap organizarea actuala. O investigatie de presa a aratat ulterior, ca in timp ce prelucra doar 185 de teste pe zi, la inceputul crizei, statul roman avea la dispozitie 82 de aparate Real Time PCR in centre de cercetare sau universitati, de care nu stia sau pe care nu le-a folosit in aceasta perioada critica din cauza birocratiei.