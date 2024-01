Prima reacție a familiei Melissei Hoskins, campioană ucisă de soțul ei

Familia Melissei Hoskins este "devastată" de moartea acesteia, survenită vineri, după ce a fost lovită de o maşină condusă de soţul ei, fostul ciclist Rohan Dennis.

Într-o declaraţie publicată pe site-ul Federaţiei australiene de ciclism, tatăl ei şi-a exprimat durerea în urma tragediei.

"Cuvintele nu pot exprima durerea noastră, tristeţea şi circumstanţele tragice ale decesului Melissei", a scris Peter Hoskins. "Eu, Amanda, Jess şi familiile noastre suntem complet devastaţi şi încă ne luptăm să înţelegem ce s-a întâmplat. Nu numai că am pierdut o fiică şi o soră, dar şi copiii ei şi-au pierdut mama, un spirit liber, o persoană cu suflet mare, răbdătoare şi care se bucura de viaţă.

Ea a fost stâlpul vieţilor lor şi ale noastre şi trebuie să-i cinstim memoria, astfel încât ei să crească ştiind cine a fost, ce a reprezentat şi ce a oferit tuturor celor pe care i-a întâlnit. Manifestările de sprijin ne-au copleşit. În scurta ei viaţă, Melissa a avut multe legături pozitive cu şi în jurul lumii. Înmormântarea va avea loc în oraşul ei natal, Perth, cu o slujbă de comemorare în Adelaide după Tour Down Under. Acum trebuie să ne confruntăm cu durerea în mod privat şi nu vom face alte comentarii. Rugăm mass-media să respecte intimitatea noastră şi a copiilor Melissei", se arată în comunicatul familiei.

Rohan Dennis a fost reţinut şi acuzat de "omor prin imprudenţă la volan" după ce şi-a lovit soţia în faţa casei lor din Adelaide. Melissa Hoskins a fost transportată în stare gravă la spital şi a murit în urma rănilor suferite.

The AOC has expressed the utmost sadness at the loss of Olympic cyclist Melissa Hoskins after the tragic events in Adelaide.

Our condolences go to Melissa’s family, friends and the cycling community at this extremely difficult time. pic.twitter.com/oh8Z8w2qf8