Dublu campion mondial la contratimp în 2018 şi 2019, Rohan Dennis, care şi-a anunţat retragerea din activitate în acest an, a fost arestat de poliţia australiană. Rutierul de 33 de ani este suspectat că şi-a ucis soţia.

Melissa Dennis a fost lovită de un şofer în Adelaide, Australia, în noaptea de 30 decembrie şi a murit din cauza rănilor, la spital, în dimineaţa următoare. Rohan Dennis este acuzat că a călcat-o când se afla la volanul unei camionete.

Potrivit Australian Broadcasting Corporation (ABC), Dennis a fost acuzat că a provocat moartea prin conducere periculoasă. El a fost eliberat pe cauţiune şi urmează să fie audiat de un tribunal în luna martie.

Melissa Dennis, care avea 32 de ani, a fost la rândul ei o mare ciclistă, fiind campioană mondială la urmărire pe echipe şi câştigătoare a Turului insulei Chongming în 2012.

S-a retras la sfârşitul anului 2017, căsătorindu-se cu Rohan Dennis în anul următor. Cuplul are doi copii.

