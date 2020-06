Presedintele COSR a explicat care este situtia de la lotul olimpic. "La ora actuala toti sportivii sunt bine"

Fostul scrimer a precizat ca toata lumea este sanatoasa, nimeni nu a fost depistat cu noul cornavirus si ca in curand isi vor relua antrenamentele normale.

"Noi la Comitetul Olimpic am tinut legatura cu ei in permanenta pentru a depasi aceasta situatie cu care nu ne-am mai confruntat pana acum. La ora actuala toti sportivii sunt bine, sanatosi, nu au fost depistati cu COVID-19 si pot spune ca sunt foarte multumit de masurile pe care le-am luat pentru a trece de aceasta perioada. Am inceput antrenamentele, respectam toate masurile impuse de autoritati si eu sunt foarte multumit ca sportivii s-au intors in bazele noastre olimpice", a declarat Mihai Covaliu pentru PRO X.

Intrebat daca pe stadionul Arcul de Triumf se va juca rugby sau fotbal, Mihai Covaliu a raspuns ca arena a fost proiectata pentru rugby si ca probabil asta se va juca pe ea.

"E clar ca se juca rugby, pentru asta a fost gandit acest stadion si nu stiu exact dimensiunile terenului, daca se poate juca si fotbal. Daca are dimensiunile pentru fotbal, atunci e clar ca se poate juca si fotbal. Se poate face o activitate sportiva diversa", a declarat presedintele COSR.