EXCLUSIV: "Speranta moarte ultima! E visul meu de mult timp!" La 39 de ani, Dragulescu va merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo si are planuri mari pentru AUR

La 38 de ani, Marian Dragulescu s-a calificat la a 5-a Olimpiada. Poate fi ultima sansa la aurul olimpic. La va avea 39 de ani la JO de la Tokyo.

"Nu ma simt chiar ca la 20 de ani, dar ma bucur! In general in gimnastica performanta se opreste mai devreme decat in alte sporturi si ma bucur ca am reusit sa ajung atat de departe", spune Marian Dragulescu.

Aurul olimpic e singura medalie importanta care ii lipseste lui Dragulescu!

"Clar ma gandesc la medalie! Speranta moare ultima, asta e un vis de-al meu de foarte mult timp", mai spune el.