"Ma bucur ca sunt primul medaliat cu aur la masculin!" Ce a declarat Robert Glinta dupa performanta incredibila de la Europeanul de natatie

Robert Glinta a vorbit despre performanta reusita la Campionatele Europene de natatie.

Inotatorul Robert Glinta a declarat sambata ca se bucura pentru medalia de aur la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta si ca spera ca a spart gheata in ceea ce priveste obtinerea altor titluri de campioni la masculin, performanta sa fiind deocamdata unica.

El a laudat si performanta colegului sau, David Popovici, care a reusit sa se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo la varsta de 16 ani.

"Ma bucur ca am reusit sa sparg gheata, sunt primul medaliat cu aur la masculin. Eu sper ca asa sa fie, ca am spart gheata si dupa mine vor incepe sa curga alte titluri de campioni europeni. Cu mine sau cu altii care vin din spate. Spre exemplu, David Popovici, care a reusit o performanta fabuloasa, uluitoare pur si simplu reusind sa se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo la varsta de 16 ani. Este un caracter de admirat, il apreciez foarte mult si cred ca are toate sansele, este setat pentru succes.

Am primit destul de multe mesaje de felicitare, a fost foarte greu sa raspund la toate pe moment, pentru ca in dimineata urmatoare am avut de inotat proba de 200 m (spate), seria de calificari. Abia dupa ce am terminat concursul am reusit sa ma ocup de felicitari. Oricum este foarte imbucurator sa stiu ca am reusit sa ating inimile atat de multor persoane care si-au rupt putin din timpul lor sa ma felicite pentru acest rezultat de care nu ma bucur doar eu. Asta ma incanta si pe mine, ca am reusit sa bucur o tara intreaga", a declarat Glinta pentru Agerpres.

El a afirmat ca rezultatele de la Budapesta ii dau sperante in ceea ce priveste obtinerea unei medalii olimpice la Tokyo:

"Daca o medalie olimpica de aur sau orice alt metal este greu de prezis si de promis, ceea ce pot sa va asigur este ca eu voi face tot ce imi sta in putere sa obtin cel mai bun rezultat posibil si ca o sa incerc sa le fac fata tuturor, sa le tin piept pretendentilor la medalia de aur de la Jocurile Olimpice. Acum ce se va intampla ramane de vazut, va dati seama ca este o competitie extrem de puternica si tocmai acest lucru ma motiveaza si pe mine sa fac tot ce imi sta in putere sa le tin piept.

Absolut, cu siguranta aceste rezultate imi dau sperante, este o foarte mare confirmare aceasta medalie. Si timpul este foarte imbucurator pentru mine, este o confirmare a pregatirii de pana acum. Si, stiind ca suntem pe calea cea buna, este o sursa foarte mare de incredere pentru ceea ce facem si in ceea ce urmeaza sa facem in continuare, si de motivatie, sa incercam sa tinem stacheta la fel de ridicata."

Robert Glinta considera ca intrecerea europeana a constituit un bun prilej de a afla stadiul pregatirii sale in perspectiva participarii la Jocurile Olimpice.

"A fost un concurs de verificare, ca sa spun asa, a pregatirii acumulate in ultimii doi ani de zile, pentru ca nu am mai avut o competitie internationala in bazin de 50 m si chiar eram curiosi sa vedem la ce nivel ne situam cu pregatirea acumulata pana acum. Mai ales ca suntem in prag de start a Jocurilor Olimpice. Desigur, a fost o competitie incununata cu foarte mare succes, argintul la 50 m spate a insemnat foarte mult, chiar daca timpul pe care l-am avut a fost sub recordul meu personal. Totusi anul acesta accentul se va pune pe proba de 100 de m spate, pentru ca aceasta este proba la care m-am calificat la Jocurile Olimpice, pentru ca nu exista proba de 50 m la Jocurile Olimpice.

La proba de 100 de metri pot sa spun ca am fost extrem de multumit de felul in care am abordat-o si in calificari si in semifinale. Odata ce am concurat in semifinale am stiut cum sa abordez finala din punct de vedere tactic ca sa obtin un rezultat mai bun decat am avut in seria de calificari si in semifinala. Inca din calificari si semifinala am reusit sa imbunatatesc timpul meu personal, ceea ce a fost imbucurator. Reusind un timp de record personal am stiut ca mai am de unde sa scot ceva pentru finala pentru un rezultat mai bun.

De asta sunt cel mai incantat si satisfacut, de felul in care am reusit sa abordez proba de 100 de m spate si, desigur, medalia de aur este cireasa de pe tort care a incununat aceasta proba. Pregatirea a decurs foarte bine, nu au mai existat competitii internationale de doi ani de zile, insa eu bineinteles ca nu am stat pe loc, ma pregatesc cu motoarele turate la maximum pentru Jocurile Olimpice. Si a fost un pas destul de important trecerea prin aceste Campionate Europene pentru a ne evalua pregatirea acumulata pana acum. Obtinand aceste rezultate imbucuratoare am aflat ca suntem pe calea cea buna si stim ce sa facem in continuare pentru a incerca sa ne pastram acest trend ascendent in performanta", a mai spus Glinta.

Inotatorul roman Robert Glinta, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta doua medalii, aur in proba de 100 m spate si argint la 50 m spate.

Robert Andrei Glinta a stabilit joi si un nou record national al probei de 100 m spate, dupa ce il doborase in serii (53 sec 26/100) si semifinale (52 sec 97/100). Vechea performanta ii apartinea tot lui Glinta, din 27 mai 2018 (53 sec 32/100).

Este prima medalie de aur cucerita de Romania la un Campionat European de natatie pentru seniori, in probele masculine, si cea dintai dupa o pauza de 17 ani - ultima realizare fiind reusita de Camelia Potec in 2004, la Madrid, in proba de 200 m liber, potrivit Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.

AGERPRES