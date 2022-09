Locul excelent pe care s-a clasat România în clasamentul pe medalii de la CM juniori de înot de la Lima

Japonia s-a clasat pe primul loc cu șapte medalii de aur, opt de argint și patru de bronz (19 în total), iar locul secund a fost ocupat de delegația Ungariei, cu șapte de aur și tot atâtea de argint (14 în total).

Pe a treia treaptă a podiumului în ierarhia pe medalii a urcat lotul Poloniei (7-1-6), iar pe patru s-a clasat România, cu 4 medalii de aur, două de argint și două de bronz (opt prezențe pe podium în total), la egalitate cu Turcia (4-2-2).

În clasamentul pe medalii pe locul șase a terminat Spania, cu trei medalii de aur, una de argint și două de bronz.

David Popovici Closes Out Superb Summer With Another Swift Time in 100 Freestyle At World Juniors #swim #swimming #swimmer #swimspiration https://t.co/Q8f0h8DpEp