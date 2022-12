Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători. Fosta sportivă, îmbrăcată într-o ţinută strălucitoare, transmite mesajul din faţa bradului împodobit.

“Sărbători cu multă sănătate, un Crăciun fericit alături de familie şi prieteni. Ne vedem cu bine în anul 2023”, a spus Nadia.

Nadia Comăneci e stabilită în Oklahoma, Statele Unite.

Medaliile Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice

Aur la Montreal 1976 - individual compus

Aur la Montreal 1976 - paralele inegale

Aur la Montreal 1976 - bârnă

Aur la Montreal 1976 - sol

Argint la Montreal 1976 - cu echipa

Aur la Moscova 1980 - bârnă

Aur la Moscova 1980 - sol

Argint la Moscova 1980 - echipe

Argint la Moscova 1980 - individual compus

Nadia Comăneci, declarații sincere în Le Monde

Într-un interviu pentru Le Monde, Nadia a vorbit despre copilăria petrecută într-un sport greu.

„Nu consider că mi-a fost furată copilăria și adolescența, din moment ce e singura viață pe care am cunoscut-o și pe care vreau să o duc. Îi voi fi întotdeauna recunoscătoare mamei mele, ea este cea care m-a dus într-o zi la sală. Altfel, aș fi avut o existență normală și mult mai puțin interesantă. Nu am niciun regret și nici nu am avut.

Priviți ce înseamnă viața mea: tot ce mi s-a întâmplat mi-a permis să fiu acolo unde sunt azi. Sigur, am avut momente dificile, ca oricine, dar am trecut peste aceste încercări, pentru că mă straduiesc mereu să fiu pozitivă și să iau ceea ce este mai bun din ce ni se întâmplă. 73 a fost numărul meu de concurs, 7x3=21, reprezentând a XXI-a ediție a JO, la Montreal. Am luat șapte note de zece, trei medalii de aur. 7+3=10”.