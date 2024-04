Judo este cuvântul de bază în familia Moldoveanu. Tatăl este antrenor la Centrului Național Olimpic de Judo pentru cadeți și juniori, iar fiica, Iulia, componentă a lotului, multiplă medaliată națională. Tânăra face două facultăți și își dorește, atunci când timpul îi va permite, să călătorească în jurul lumii cu trenul!

Se spune că așchia nu sare departe de trunchi, iar Iulia Moldoveanu dovedește asta. Sportiva se pregătește la Centrul Național Olimpic de Judo de la Focșani, acolo unde antrenor este chiar tatăl ei. Deși initial ea nu a vrut să-I calce pe urme, pasiunea pentru duelurile pe tatami s-a aprins rapid.

“Aveam 6 ani, nu am început cu judo, am făcut tenis de câmp, dar fiind tatăl meu antrenor de judo, am zis să încerc să fac și judo și mi-a plăcut și aici am rămas”, spune Iulia Moldoveanu, componentă a lotului național de judo.

Sportiva este fericită că este antrenată de tatăl ei, despre care spune că nu face nici un fel de diferențe între ea și celelalte componente ale lotului național.

“Este foarte ok ca și antrenor, ne înțelege pe toate, știe când e momentul să fie mai dur și când trebuie să fie înțelegător cu noi. Nu este ciudat să-l am antrenor, tata nu face diferențe între noi, fetele de la lot“, afirmă Iulia Moldoveanu, componentă a lotului național de judo.

Atunci când vine vorba de prezența mamei sau a altor apropiați la competițiile la care ea concurează, Iulia recunoaște că are emoții mari. “Nu știu dacă tata are emoții când eu sunt pe tatami, dar știu că eu am când o văd în tribune pe mama sau când știu că vin să mă încurajeze prietenii” - Iulia Moldoveanu, componentă a lotului național de judo.

Iulia Moldoveanu vrea să facă înconjurul lumii cu trenul

Pe lângă judo, Iuliei îi place să călătorească și o face, atunci când are timp, într-un mod interesant. Traversează continentul cu trenul!

„Îmi place foarte mult să călătoresc. chiar am călătorit foarte mult, mai mult de 10 țări în 3 săptămâni cu trenul. A fost o experiență foarte frumoasă și vreau să o repet. Am mers în Franța, Spania, Austria, Cehia, Marea Britanie, cam peste tot. Poate reușesc să fac un tur al lumii cu trenul” - Iulia Moldoveanu, componentă a lotului național de judo.

Deși sportul îi ocupă mare parte din timp, Iulia Moldoveanu nu neglijează școala. Din contra! Judoka se poate lăuda că studiază la două facultăți!

“Am început facultatea de educație fizică eu făcând mereu sport și am zis că mă va ajuta pe viitor, dar mi-am dat seama că îmi place foarte mult și kinetoterapia și aș vrea să urmez o carieră în acest domeniu”, conchide pentru Sportsnet Iulia Moldoveanu, componentă a lotului național de judo.