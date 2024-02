"Imaginea României s-a schimbat radical în bine". Alex Matei, șeful Federației de Polo, dezvăluie lucruri neștiute despre marea performanță a tricolorilor

Reprezentativa de polo a fost ultima dată la JO în 2012, când actualul președinte al FRP era jucător

Alex Matei are 43 de ani

Naționala de polo e singura reprezentativă din 'jocuri' din România calificată la competiția programată în perioada 26 iulie -12 august

Preşedintele Federaţiei Române de Polo (FRP), Alexandru Matei, a declarat că jucătorii echipei naţionale masculine a României sunt "excepţionali" şi au demonstrat la Campionatul Mondial de la Doha că merită să participe la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Matei a subliniat că retragerea Africii de Sud şi acordarea locului la JO 2024 României nu este o întâmplare.

"Sunt extrem de fericit pentru aceşti băieţi, dacă i-aţi fi văzut când le-am dat vestea... Minunat. Au demonstrat că merită să fie la Jocurile Olimpice, au ascultat toate indicaţiile primite, mai ales pe cele tehnice, de meci, dar şi pe cele legate de atitudine şi în general de ceea ce se întâmplă în afara bazinului.

Sunt un grup frumos (peste jumătate dintre băieţii din echipă mi-au fost colegi sau adversari) pe care l-am susţinut de mai bine de doi ani şi alături de care stau de la sfârşitul anului trecut aproape zi de zi, băieţi cu care am discutat foarte multe lucruri şi despre care sunt foarte bucuros să spun că sunt excepţionali. Aşa cum am declarat la plecare (atât la Europene, cât şi la Mondiale), nu mergem să facem o figură frumoasă, urăsc expresia asta, ci să luptam pentru victorie în fiecare meci şi asta am făcut!'', a afirmat Alexandru Matei, potrivit unui comunicat remis agenției Agerpres.

''Am ştiut (mă refer şi la băieţi) ca la Doha avem o şansă reală (chiar şi de pe locul 10 dacă în faţa noastră se află o echipă deja calificată), astfel că meciul cu China devenea decisiv pentru Paris, în situaţia în care Africa de Sud s-ar fi retras sau ar fi fost retrasă de către World Aquatics.

Retragerea Africii de Sud şi acordarea acestui loc României nu este o întâmplare, am avut foarte multe discuţii, aici la Doha, cu conducerea World Aquatics şi a cântărit foarte greu, pe lângă evoluţia şi atitudinea băieţilor, care au fost foarte bune şi tot ceea ce a făcut România pentru poloul internaţional în ultimii doi ani (organizare Cupa Mondială şi Campionat Mondial, cât şi turneele internaţionale de calificare la Campionatele Europene), atât pentru World Aquatics, cât şi pentru European Aquatics (LEN).

Practic imaginea României s-a schimbat radical în bine şi aici pot să vă spun că suntem în tratative să aducem anul viitor în România un Campionat European de juniori şi finala Cupei Mondiale de seniori (cum a fost cea de la Los Angeles, de anul trecut)", a afirmat preşedintele.

El se arată cu atât mai bucuros cu cât va participa la Jocurile Olimpice şi în calitate de preşedinte de federaţie, după ce a reprezentat România şi ca jucător la JO de la Londra 2012: "O să mă tot repet (zâmbesc), dar încă o dată vreau să le mulţumesc şi să le transmit felicitări băieţilor noştri, e cea mai mare performanţă a vieţii lor. Personal, visul suprem ca sportiv a fost să particip la Jocurile Olimpice şi am reuşit. Cu acelaşi vis am venit şi în poziţia de preşedinte, acum 2 ani şi 8 luni, şi am reuşit.

Pot să spun că Dumnezeu m-a ferit de dezastrul din 2008 de la Oradea, când din păcate am ratat calificarea, chiar la noi acasă, iar faptul că nu am participat la acel turneu a fost o dezamăgire totală pentru mine şi un lucru pe care cu greu l-am înţeles după mulţi ani, însă acum pot spune cu mândrie că pe cartea mea de vizită sunt doua oportunităţi de calificare la Jocurile Olimpice, una ca sportiv şi una ca preşedinte al FR Polo, cu două reuşite! Chiar dacă din nou mă repet: felicitări, băieţi!"

Alexandru Matei speră ca pe viitor foştii poloişti şi oamenii de sport să susţină necondiţionat echipa naţională a României.

"Am însă şi o dezamăgire, să văd că nu ne mai lecuim niciodată de 'sportul' ăsta naţional de a arunca vorbe urâte şi pline de ură între noi, în loc să ne încurajăm şi să ne susţinem. Primim tot felul de aşa zise păreri de la specialişti din polo şi din sport în general, care nu fac altceva decât să arate ură, răutate şi frustrare.

Durerea mare este când vezi că majoritatea acestor specialişti sunt chiar foşti mari sportivi, care în loc să încurajeze, fac întocmai pe dos. Păcat! Mesajul meu pentru aceştia este că voi fi mereu şi necondiţionat în apărarea sportivilor şi antrenorilor noştri, cât şi a federaţiei. Şi chiar dacă ei afirmă că şi această calificare este o întâmplare, răspunsul meu este că tot o întâmplare au fost şi cele patru turnee internaţionale de calificare la Europene, etapa de Cupa Mondială şi un Campionat Mondial (primul din istoria României la echipe) organizate cu succes de către FR de Polo în ultimii doi ani. Prima calificare din istoria federaţiei, la un Campionat European, cu naţionala de fete.

Toate echipele naţionale de la toate categoriile au participat la turneele finale ale Europenelor. Naţionala de seniori a făcut o performanţă mare anul trecut în Cupa Mondială, locul 6, după ce a învins campioana olimpică. Tot o întâmplare sunt şi victoriile băieţilor de la ultimele Europene şi Mondiale, cât şi evoluţia lor în general din ultimele luni. O întâmplare e că mergem şi la Jocurile Olimpice. Sau că în doi ani am dublat numărul sportivilor legitimaţi la polo, tot o întâmplare şi terminarea primei etape a renovării bazinului Floreasca.



Deci da, eu sunt tare mulţumit de aceste întâmplări şi îi rog sa ne mai 'încurajeze' aşa şi pe viitor ca să avem un motiv în plus, atât noi, cât şi sportivii noştri, să luptăm cu şi mai multă dăruire. Suntem perfect conştienţi că mai sunt multe, foarte multe de făcut, dar măcar suntem pe un drum bun şi avem dorinţă şi putere de muncă", a menţionat preşedintele.

"Vreau să mulţumesc Agenţiei Naţionale pentru Sport, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi sponsorilor noştri în general şi în special familiei mele, pentru că, deşi în ultimii ani m-a văzut foarte puţin seara pe acasă, m-a înţeles şi susţinut.



Cât despre presa şi jurnaliştii români, vă mulţumesc pentru aceste ultime săptămâni în care ne-aţi acordat atenţia dumneavoastră şi vă rog să veniţi mereu la noi şi la bine, dar şi la greu, să ne certaţi atunci când nu reuşim să confirmăm aşteptările voastre, dar să ne şi felicitaţi atunci când merităm. Poloul în general şi în special aceşti băieţi, merită atenţia dumneavoastră şi vor creşte frumos, veţi vedea. Felicitări, băieţi! Hai România!", a adăugat Alexandru Matei.