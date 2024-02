Sport.ro a stat de vorbă cu Lucian Goian

La Tianjin a jucat în 2012 și fostul dinamovist Lucian Goian, pe care l-am întrebat dacă plecarea lui Compagno reprezintă cu adevărat o pierdere pentru FCSB. Italianul a dat 20 de goluri în 55 de meciuri pentru echipa lui Becali.

Lucian Goian, despre transferul lui Andrea Compagno în China

„În momentul ăsta, pare să nu fie o pierdere, dar până la final s-ar putea să fie. În cazul în care se accidentează unul-doi acolo în față, era bine să-l aibă în lot. Ca să fiu sincer până la capăt, Compagno era bun pentru nivelul actual din Liga 1, dar dacă-i iei penalty-urile, nu prea stă bine la cifre ca atacant. Te duci pentru bani în China, nu pentru altceva. Sunt sigur că el ar fi vrut să rămână în Europa, dar, cum n-a prea jucat în ultimele două-trei luni, era destul de greu să-l ia vreo echipă din Europa”.

Și la meciul de duminică seara, împotriva celor de la Universitatea Cluj, s-a simțit lipsa unui atacant puternic. Pe poziția de vârf de atac, foarte fals, a jucat Olaru, dar acesta nu s-a descurcat deloc, fiind anihilat complet de masivii fundași adverși. Așadar, nu era nevioie de Compagno, măcar împotriva unor adversari sau în anumite situații de joc? Goian crede că nu se pune problema de așa ceva la clubul lui Becali, spunâd ironic: „Vorbim despre altceva acum. Crezi că se ajunge până acolo? E altă filozofie la FCSB, altă tactică”.

Deplasări în Australia, Coreea de Sud și Japonia!

L-am întrebat pe fostul fundaș central și despre clubul din Tianjin, iar acesta a avut numai cuvinte de laudă: „Nu știam mare lucru despre acest club când m-am dus acolo, doar că este foarte bine organizat. Noi am știut să ne facem viața frumoasă. Dacă nu ești un tip adaptabil sau dacă nu ești cu familia, te chinui.

Noi am explorat, am găsit locuri, am găsit restaurante, ne-am făcut prieteni, aveam străini la echipă și ieșeam mereu împreună. Cu echipa am mers destul de bine. Ei câștigaseră Cupa și am jucat în Liga Campionilor Asiei. Am avut deplasări în Australia, în Coreea, în Japonia. Eu am jucat un an la Tianjin și doi ani la Beijing”.

„Goe”, cum i se spunea când era jucător, a fost impresionat în China de ritmul în care se construia: „Cred că s-au schimbat multe de când am plecat eu de acolo. Se construia într-un ritm fantastic, apăreau clădirile de 70-80-90 de etaje într-un ritm amețitor. Chiar aș fi curios să merg acum la Beijing.

China este ceva incredibil, are resurse, are forță de muncă, exportă foarte mult. Foarte dezvoltați chinezii. În fiecare oraș, aveau câte 5-6 stadioane mari. Unele erau construite special pentru Jocurile Olimpice. Făcuseră stadionul olimpic din Beijing, stadionul olimpic din Tianjin, niște rachete de stadioane. Pe vremea aia, în România nu prea erau stadioane noi. Iar la meciuri să știi că venea multă lume”.

„FCSB are rezultate pentru că momentan este liniște”

Mai poate rata FCSB titlul și anul ăsta? Răspunde Lucian Goian: „Dacă pierd două meciuri la rând, va fi presiune. Și știi cum se-ncepe la ei: mai dăm afară unul, ăla nu mai joacă... Momentan este liniște și cred că acesta este motivul pentru care au rezultate. Sunt și echipă solidă, cea mai solidă din campionat, primesc foarte rar gol”.

Goian a jucat înainte de plecarea în India și pentru CFR Cluj, cu care a câștigat Cupa României în 2016, așa că l-am întrebat și despre șansele la titlu ale multiplei campioane a României, aflată acum la 9 puncte de lider. „Sunt multe puncte diferență, dar se mai poate strânge situația până la finalul sezonului regulat. Eu zic că și FCSB-ul va mai pierde puncte, dar va mai pierde și CFR, va mai pierde și Rapid”.