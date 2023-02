Hit the Floor, Lucas! Povestea românului campion național la breaking care și-a petrecut toată viața în Canada

A încercat înot, judo și baschet, dar nu s-a lipit nimic de el. Forțat de mama sa să încerce dansul, la insistențele unei bune cunoștințe, Lucas a început cursurile de hip hop ale școlii Ecole de Danse San Tropez Point Claire din Montreal în 2015. Dacă la început era în asentiment cu mișcările de pe scenă, ulterior breakdance-ul s-a instalat în corpul românului, care s-a îndrăgostit complet de ce avea să se transforme în pasiunea supremă a sa.

Nu l-au oprit nici poreclele batjocoritoare date de tinerii canadieni. „Piticul” a devenit mare. Un mare dansator care avea să distrugă tot ce îi stătea în cale pentru a-și dovedi oponenții și a se remarca printre cei care au dus breaking-ul la un alt nivel. B-boys. Și Lucas e un B-boy. Un B-boy care a crescut și a trăit în Canada până în luna august 2021, moment în care s-a stabilit alături de familia sa pe meleagurile României cunoscute doar în vacanțele de la școală.

Un B-boy căruia i-a trebuit mai puțin de doi ani să câștige Jingle Bell Rocks și să fie numit cel mai talentat dansator dintre sute de studenți la showcase-ul școlii Break City. Un B-boy care a devenit imaginea Break City la Festivalul de Formula 1 de la Marele Premiu al Montrealului. Un B-boy care a ajuns în România și a încercat să se acomodeze cu alt trai, altă mentalitate, alt sistem. Dar chiar și așa, abilitățile de dansator nu l-au trădat. La campionatul României de breaking a luat locul întâi și a fost recrutat în lotul național.

INTERVIU | Lucas Anghel. Tânărul breakdancer care ar da totul să devine cel mai bun

Salut! Cum reușești să te învârți în cap atât de ușor?

Salut! Haha! M-am antrenat mult. Nu e ușor deloc. Acum vreo opt ani m-am învârtit prima dată. 2015 sau 2016. Nu mai știu, sincer. Eram în primul meu an de dans. Ce vremuri! Vedeam oameni cum se învârt și voiam și eu neapărat.

Ce te-a inspirat să faci din breaking o carieră?

La început nu aveam chef deloc. Cu timpul, a devenit o pasiune și cum să zic... M-a inspirat mult faptul că pot să mă dezvolt ca persoană. Ca breaker, vreau să fiu cel mai bun! Vin și jocurile olimpice și vreau să reprezint România. Mă întâlnesc cu atât de mulți oameni... Primesc respect, vin oportunitățile... Asta mă inspiră mult.

„Stăteam cu mama în centrul orașului... A fost grozav!”

Care sunt cele mai tari amintiri ale tale legate de competițiile ale tale!

Oho! Sunt foarte multe.

Spune-mi trei!

Sigur. O să fac un TOP3, dar nu în ordine. Toamna trecută am fost în Coreea la un eveniment. I-am văzut pe cei mai buni. Am împărțit scena cu cei mai buni dintre cei mai buni. Am simțit că fac parte din fenomenul ăsta și am simțit că mi-au oferit o altă perspectivă. M-au motivat foarte mult. În Seul s-a organizat. A fost grozav. Stăteam cu mama în centrul orașului... M-am întâlnit cu echipa Canadei, fiind deja mutat în România... Impresionant.

Mai am una! Dar e greu să aleg una. Ah! În vara lui 2022, când am vizitat din nou Canada, s-a ținut un alt eveniment. Am concurat cu cei mai buni canadieni. A fost foarte tare. După competiție, am mers la karaoke cu prietenii mei și a fost foarte drăguț.

O altă amintire pe care o voi purta mereu cu mine. Eram mult mai tânăr, aveam 13 sau 14 ani. A fost prima mea mare competiție națională la care am fost în Canada. Erau calificări pentru un alt eveniment, mult mai mare. Acolo am avut ocazia să cunosc dansul la un nivel mult mai mare. Cu puțin noroc, m-am calificat. N-o să uit niciodată. Am cunoscut atâția oameni.

„Dacă îmi antrenez tehnica... O să pun rap”

Ce rol are muzica în breakdancing?

Va avea un rol mare întotdeauna. Muzica e baza dansului, să zic așa. Dacă am o melodie preferată când mă antrenez? Depinde, sincer, de cum mă antrenez. Dacă practic tehnică... Cred că o să pun niște rap! În rest, playlist-uri. Nimic special. N-am niciun artist preferat.

Cum te păstrezi motivat în timpul competițiilor și cum scapi de emoții?

Sincer? Mă gândesc la ce trebuie să fac și că sunt acolo pentru un motiv. Mă gândesc la ce am făcut la antrenamente și încerc să pun în practică bine. Legat de emoții... Depinde de competiție. Uite, recent, în Coreea, a fost prima dată când am fost în fața unui public larg. Extrem de larg! Și eram emoționat, pentru că sunt perfecționist și vreau să iasă totul perfect.

La ce te gândești înainte să intri pe scenă?

Îmi concentrez atenția pe faptul că voi rupe scena în două!

„Am câștigat competiția lovit la spate”

Te-ai accidentat vreodată?

Da.

Poți să povestești despre asta?

Am fost odată la o competiție în Quebec. Am câștigat-o, într-adevăr. Dar în semifinale am făcut o manevră într-un alt mod. M-am lovit în partea de jos a spatelui. M-a durut mult în primele zile. După, m-am mai eliberat. Dar resimțeam ceva acolo. Mă înțelegi?

Da, te înțeleg.

Exact! Simțeam ceva. Ah și mai e una. Eram la mine în sufragerie și voiam să fac o tranziție. Am căzut pe bărbie. Am avut o comoție și m-am speriat tare. În rest, am mai avut zgârieturi pe umeri sau mâini. Chestii minore.

„Vreau să fiu campion la Jocurile Olimpice!”

Ce îți dorești de la cariera ta în momentul de față?

Vin Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Vreau să fiu campion acolo! Vreau să mă calific, întâi, și să reprezint țara asta. Vreau să fiu extrem de bun la treaba asta. Să ating un nivel extrem de mare. Să fiu cea mai bună versiune a mea!

Ce sfaturi i-ai da cuiva care abia s-a apucat de breakdance?

De la b-boy la b-boy i-aș spune că baza în breakdance este importantă. I-aș spune să nu se dea niciodată bătut. Să fie el, pentru că despre asta e vorba. Să fii tu în jocul ăsta e... Altceva! Originalitatea este altceva. Lucrurile astea i le-aș spune.

Vrei să dai un shout-out? Căror oameni le mulțumești pentru dansatorul extraordinar devenit acum?

Desigur! Vreau să le mulțumesc lui Sonik Boom, primul meu antrenor, Chris Eagleton și soției lui, Tiffany, de la Break City Montreal, dar și lui Paul Gheorghe, antrenorul lotului național și lui „Piticu”, Ionuț Dumitru, și „Pyciu”, Constantin Chiriță, antrenorii mei din România! Mulțumesc și comunității de breaking din Montreal! Toți vor rămâne mereu în inima mea!

Competiții la care a participat Lucas Anghel