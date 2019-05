Gimnasta Corina Ungureanu, disputa cu ministrul sportului: "Mi-a spus ca nu ma respecta ca om! Va multumesc ca mi-ati amintit cat de mici sunteti!"

Fosta campioana mondiala si europeana Corina Ungureanu a povestit un episod revoltator care l-a avut in prim plan pe ministrul tineretului si sportului, Bogdan Matei.

Corina Ungureanu, in prezent antrenoare la clubul CS Petrolul Ploiesti, a povestit pe Facebook disputa pe care a avut-o cu ministrul tineretului si sportului, Bogdan Matei, pe Aeroportul Otopeni.

Totul a plecat dupa ce ministrul s-a laudat pe pagina de Facebook a ministerului ca a asitat la finalele concursului national de gimnastica de la Arad, desi a venit doar dupa eveniment.

Dupa ce Corina Ungureanu i-a cerut sa rectifice greseala, discutia a degenerat, iar Bogdan Matei i-a spus fostei campioane mondiale ca "nu o respecta ca om".

Iata relatarea Corinei Ungureanu, pe pagina ei de Facebook:

LECTIA MEA DE PATRIOTISM PRIMITA IERI DE LA DOMNUL MINISTRU AL SPORTULUI -BOGDAN MATEI in aeroportul Otopeni la sosiri in asteptarea bagajului!

De unde a plecat povestea? Terminam finalele pe aparate de la Arad. Prezenti in sala mai toata familia gimnasticii feminine, plus picii de 9-10 ani. Ajunge delegatia PSD ( ministru MTS, domnul Jianu, domnul Chifor si inca cativa pe care nu stiu cum ii cheama). Au ajuns la sala la finalul concursului cand mai erau 3 gimnaste la sol de concurat, au efectuat premierea si au plecat. Noi, antrenorii, ne astepram sa ne intrebe ce ne doare daca tot au ajuns, fie si campanie, fie si doar pentru a da bine, dar veniti oameni buni 5 minute si ne salutati macar! NIMIC! Au plecat!

Vad postare pe paginile de FB ale MTS si a domnului ministru in care spune ca a asistat la finale. I-am scris sa rectifice si i-am recomandat ca simplu antrenor si angajat al MTS sa continue campania si dupa 26 mai, ca il asteptam la cat mai multe concursuri sa vada cum cresc sportivii nostri dar si in salile de antrenament nu doar din gimnatica! Domnul Matei s-a suparat pe mine si mi-a transmis ca ar dori sa vorbeasca cu mine. Bun...Il astept la sosiri, ma duc, ma prezint si mi-o iau cu patriotism dragi prieteni -)))) Dupa postarea mizerabila la adresa mea de pe pagina de FB a Ministerului, 40 min in zbor, recunosc ca fierbeam si eu -)))))

Am vorbit cam 10 minute. Eu insotita de o gimnasta de 10 ani si dumnealui de catre doua persoane, restul delegatiei PSD asistau de la distanta. Nu mi-a fost dat pana acum sa intalnesc un om politic si am intalnit destui...sa-mi vorbeasca cu atata lipsa de respect!!!

Ce imi amintesc:

ministru - d-ra Ungureanu, vedeti ca sunteti rupta de realitatea sportului?

eu-da, domnule ministru, o sa ma trezesc cand o sa-mi cada sala in cap si tencuiala din tavan in cap la copii in antrenamente

ministru- v-am dat bani la federatie!!!

eu- dvs nu stiti nici dupa atata timp ca federatia nu are cum sa finanteze cluburile??? NU PERMITE LEGEA!

ministru- scot postarea daca o scoateti si dvs, d-ra Ungureanu

eu- nu scot nimic ca eu sunt un civil si inca am voie sa vorbesc adevar, dvs sunteti demnitar si ati coborat foarte mult cand mi-ati raspuns la " misto" de pe pagina oficiala la MTS.

ministru- ati venit vreodata la mine sa-mi cereti ceva?

eu- nu este treaba mea sa vin la dvs la MTS sa cer! E treaba dvs sa va ingrijiti de noi, angajatii dvs ca doar de asta sunteti pusi acolo!!!

Si in incheiere mi-a dat o " palma" verbala de m-a linistit domnul Matei si m-a pus la locul meu -)) " D-ra, va respect ca sportiv dar ca om, NU! " trebuia sa-mi spuna de la inceput asta si nu mai pierdeam 10 min din timpul dumnealui si nici al meu!

P.s singurul martor la discutie, gimnasta mea care ma insotea la vederea parintilor ei in aeroport: " mami, domnul ala inalt cu ochelari i-a spus domnisoarei ca nu o respecta ca om! "

Asta a fost lectia primita de mine de la " capul" sportului.

Va transmit domnule ministru, ca oamenii de sport, sunt oameni demni si muncitori si sunt mandra ca fac parte dintre ei!

ATI FOST MAI MIC DECAT MINE CHIAR DACA MA PRIVEATI DE SUS DE LA PROBABIL 1.90 AI DVS! ASTA E, AM DOAR 1.56.