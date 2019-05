ULTIMA ORA | Anunt SOC al lui Man City la o zi dupa ce a facut istorie! Omul care a adus TITLUL pleaca de la club

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Capitanul lui Manchester City, Vincent Kompany, pleaca de la echipa! Ajuns la City in 2008, chiar inainte de venirea seicilor, Kompany a devenit un jucator simbol al clubului, reusind sa castige 4 titluri de campion!

Ultimul dintre acestea a venit si dupa un gol extrem de important al lui Kompany - in penultima etapa, impotriva celor de la Leicester, Kompany a inscris pe finalul partidei la 0-0 cu un sut fantastic direct la vinclu! City a cucerit apoi titlul cu 1 punct peste Liverpool.

Vestea plecarii lui Kompany vine la o zi dupa ce Manchester City a reusit sa castige si Cupa Angliei, devenind primul club care obtine cele 3 trofee interne din fotbalul englez in acelasi sezon: Premier League, Cupa Angliei si Cupa Ligii Angliei.

BREAKING: @ManCity confirm Vincent Kompany is to leave the club after 11 years and 360 appearances.