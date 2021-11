Frank Mir, comportament bizar în ultima gală de MMA! A fost învins ca în jocurile video

Acesta s-a duelat cu bulgarul Kurbat Pulev, iar meciul a avut un final neașteptat. În cadrul galei ”Triller's 'Triad Combat'”, de sâmbătă seară, meciul dintre cei doi a avut un final neașteptat.

Mir era văzut cu șansa a doua înaintea duelului cu starul bulgar Pulev, mai ales că acesta nu mai luptase de doi ani. Așa a și fost, el a pierdut meciul, iar finalul a fost asociat de suporteri cu jocul ”Mortal Kombat”.

Lupta a avut un regulament modificat, cu mănuși, iar meciul s-a încheiat după doar două minute, după ce Mir s-a clătinat în ring, într-o maniera bizară.

Frank Mir gets knocked out and looks like a video game glitch. pic.twitter.com/HJOmo9E75k