Ianis Hagi, gata de transferul carierei! Ar putea ajunge sub comanda lui Mourinho! AS Roma, în luptă cu Lyon

Mijlocașul român se află pe lista de interes a lui Olympique Lyon, iar acum se confirmă un nou interes, anunțat în exclusivitate de sport.ro, în urmă cu două luni. Jurnalistul Ekrem Konur, care a dezvăluit că gruparea din Ligue 1 îl urmărește pe Hagi, a venit cu o nouă informație.

Conform sursei citate, fotbalistul este urmărit și de AS Roma, care a intrat în cursa pentru transferul său.

„După Lyon, AS Roma a intrat în cursa pentru transferul lui Ianis Hagi”, a scris jurnalistul pe contul său de Twitter.

????After Lyon, the AS Roma team also joined the race to transfer Ianis Hagi.#RangersFC #ForeverTogether • #ASRoma

