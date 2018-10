CE VICTORIE! Dinamo, castigatoare in Champions League la handbal in Finlanda! Final dramatic cu 7 metri ratat in ultimele minute

Ce succes pentru Dinamo, cea care e acum pe locul 2 in grupa!

Dinamo Bucuresti a reusit prima sa victorie in deplasare in acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin, 32-31 (15-17) cu echipa finlandeza Riihimaen Cocks, la Vantaa, in Grupa D a competitiei.

Meciul a fost echilibrat in prima sa parte, dar Dinamo a fost echipa care a venit mereu din spate, egaland dupa ce finlandezii au condus de fiecare data, pana in min. 22, cand Riihimaen Cocks s-au desprins in premiera la doua goluri, 13-11. Diferenta maxima din prima repriza a fost de trei goluri, 17-14, dar la pauza scorul a fost de 17-15.

In partea a doua, finlandezii au condus la patru goluri, 19-15, 21-17, 23-19, 26-22, iar Dinamo a restabilit egalitatea in min. 51, 29-29, pentru ca in min. 54 sa aiba in premiera avantaj, 30-29. Zulfic a ratat desprinderea la doua goluri in min. 57, irosind o aruncare de la 7 metri la 31-30, Ronnberg a egalat, dar Andras Szasz a marcat golul victoriei, gazdele ratand ultimul lor atac.

Pentru Dinamo au marcat Amine Bannour 6 goluri, Kamel Alouini 5, Seyed Mousavi 5, Vitali Komogorov 4, Andras Szasz 3, Muhamed Zulfic 3, Nicusor Negru 2, Razvan Gavriloaia 1, Dan Savenco 1, Hugo Descat 1, Ante Kuduz 1.

Golurile echipei finlandeze au fost reusite de Nico Ronnberg 11 goluri, Teemu Tamminen 10, Vitalie Nenita 3, Aleksandr Kirilenko 2, Victor Kovalenko 2, Davor Basaric 1, Iuri Lukianciuk 1, Roni Syrjala 1.

Au arbitrat croatii Tomislav Cindric si Robert Gonzurek, iar delegat EHF a fost rusul Victor Poladenko.

In clasament, pe primul loc se afla Orlen Wisla Plock, cu 6 puncte (3 jocuri), urmata de Dinamo, 6 p (4 j), Abanca Ademar Leon, 3 p (3 j), Elverum Handball, 2 p (3 j), Riihimaen Cocks, 2 p (3 j), Wacker Thun, 1 p (3 j).

Dinamo va juca urmatorul meci pe 14 octombrie, acasa, cu Orlen Wisla Plock.