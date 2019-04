Fostul inotator Razvan Florea este in centrul unui imens scandal la Constanta

El ar fi votat pentru ca firma controlata de sotia si socrul sau sa poata cumpara un teren din domeniul privat al municipiul Constanta.

Conform presei locale, pe ordinea de zi a sedintei din luna martie a Consiliului Local Constanta s-a aflat un proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat pe bulevardul Tomis nr. 1, in suprafata de 384 mp.

Pe acest teren ar functiona un punct de lucru al unei societati detinute de Oana Florea, sotia consilierului local Razvan Florea, care nu s-a abtinut de la vot, asa cum cerea legea. In sedinta urmatoare, pe 3 aprilie, Florea a sesizat incalcarea prevederilor articolului 46, iar primarul Decebal Fagadau a initiat un proiect de revocare a hotararii. Oana Florea este fiica afaceristului Sorin Stefanescu, cu numeroase proprietati si proiecte imobiliare pe litoral, supranumit „Regele Imobiliarelor” de o parte a presei constantene.

Potrivit Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, articolul 46, „nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, fini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local”, iar ”hotararile adoptate de consiliul local cu incalcarea dispozitiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata“.

”Toata lumea a votat. Am votat, mi s-a parut normal sa votez. Este o cladire care a fost achizitionata legal acum 20 de ani, terenul nu apartinea proprietarului. Credeti ca stiau sotia mea si socrul meu ca voi ajunge consilier? N-a fost achizitionata in mandatul meu. Primaria nu poate face nimic cu terenul, atata timp cat altcineva este proprietarul cladirii. Daca am gresit, imi asum. O sa pun intrebarea la primarie. La fel de bine pot sa fiu tras la raspundere si pentru ca am votat acum 8 luni impozitul pe cladirile neingrijite de 500%. Si eu detineam atunci o astfel de cladire”, a declarat Florea pentru Replica online.

Razvan Florea este primul inotator roman care a castigat o medalie olimpica pentru tara noastra. Tatal sau a fost scafandru profesionist, iar el a inceput inotul la varsta de 5 ani si jumatate. In palmaresul sau se regasesc peste 100 de titluri de campion national, zeci de recorduri nationale la seniori si juniori, 3 medalii de bronz si 1 de argint la Campionatele Europene, dar si medalia de bronz cucerita la JO 2004, in proba de 200 metri spate, plus un loc 6 la JO 2000 in aceeasi proba. In 2016, Florea a devenit consilier local in municipiul Constanta, de pe pozitia a doua pe listele PSD.