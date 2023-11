Emisiunea se difuzează în fiecare joi, de la 9:00, pe VOYO și Sport.ro.

Cvintupla campioană olimpică ocupă în prezent funcția de președinte la Agenția Națională pentru Sport (fostul MTS) și șefă a Federației Române de Canotaj, disciplină în care a făcut istorie. Canotoarea secolului XX a povestit la Arena SPORT.RO momentul în care a preluat forul de specialitate și a mers la Londra, la Jocurile Olimpice din urmă cu 11 ani, în calitate de șef de delegație.

Elisabeta Lipă: "Am simțit că-mi plesnește inima"

La Londra, lotul de canotaj a avut o evoluție sub așteptări.

”Era primul meu ciclu olimpic ca președinte și prima mea participare la Jocurile Olimpice ca președinte al Federației Române de Canotaj. Normal că atunci când am preluat federația, am preluat doar o sportivă rămasă din barca de opt plus unu medaliată. În rest, numai tinere. Dar nu mă așteptam ca în patru, următorul ciclu olimpic să vină, așa, ca o lovitură de ciocan direct în moalele capului.

Pentru mine a fost șocul vieții. Am zis că îmi plesnește inima în mine, având în vedere că mai erau și niște sportive revenite, titrate, cu pedigree. Și am zis bun, nu e colo, va fi colo.. Dar, nu vreau să-mi aduc aminte de acea ediție, mi-am șters-o din minte”, povestit Elisabeta Lipă, la Arena SPORT.RO, emisiunea difuzată de VOYO și Sport.ro.

Medaliile României la Londra 2012

DOUĂ MEDALII DE AUR

Gimnastica artistica sarituri: Sandra Raluca Izbasa

Tir sportiv 10 m pusca aer comprimat: Alin George Moldoveanu

PATRU MEDALII DE ARGINT

Gimnastica artistica sol: Cătălina Ponor

Judo 48 kg:Alina Alexandra Dumitru

Judo 57 kg: Corina Oana Ștefan

Scrima sabie echipe: Tiberiu Alexandru Dolniceanu, Rares Eugen Dumitrescu, Alexandru Siriteanu, Florin Gelu Zalomir

O MEDALIE DE BRONZ

Gimnastica artistica echipe: Diana Laura Bulimar, Diana Chelaru, Larisa Andreea Iordache, Sandra Raluca Izbasa, Cătălina Ponor

Elisabeta Lipă, cinci medalii de aur la Jocurile Olimpice

Elisabeta Lipă este una dintre cele mai valoroase și cunoscute sportive din istoria sportului românesc. A fost declarată de federația internațională de specialitate cea mai bună canotoare a secolului XX, după ce a concurat la șase ediții ale JO consecutive și a cucerit opt medalii olimpice (5 aur, 2 argint, 1 bronz) și 13 medalii mondiale (1 aur, 8 argint, 4 bronz).

A fost de 25 de ori campioană națională și a fost portdrapelul delegației României la două Olimpiade, în 2000, la Sidney, și în 2004, la Atena.

În iunie 2000, la Lucerna, în Elveția, a primit medalia "Thomas Keller", cea mai înaltă distincție din canotaj, iar președintele României i-a conferit Ordinul Național ''Serviciul Credincios'' în grad de comandor. A fost distinsă cu Ordinul de merit pentru contribuția la mișcarea olimpică, acordat de Asociația Comitetelor Olimpice Naționale, este maestră a sportului din 1982 și maestră emerită a sportului din 1995.