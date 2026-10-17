Elena Zaharia, eliminată în sferturi la CE de la Ljubljana

Elena Zaharia, eliminată în sferturi la CE de la Ljubljana Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cel mai bun parcurs al carierei la un Campionat European Individual de Seniori s-a încheiat în sferturile de finală pentru Elena Zaharia, la Stožice Arena din Ljubljana, Slovenia.

TAGS:
elena zahariaCampionat European Individual de Seniori de la Ljubljana
Din articol

Tricolora a făcut paşi importanţi la doar a doua participare la competiţia continentală de seniori, unde a ajuns în premieră printre cele mai bune opt jucătoare ale probei de simplu feminin, după cinci victorii consecutive.

Elena Zaharia, eliminată în sferturi la CE de la Ljubljana

  • 751591825 18610077610016094 1073110383091406922 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Elena Zaharia (33) a întâlnit-o în sferturile de finală pe Prithika Pavade (Franţa, favorita 9), în faţa căreia a pierdut. Românca a căutat soluţii pentru a echilibra jocul, iar setul al treilea a oferit cele mai intense momente ale întâlnirii, cu schimburi disputate şi o luptă strânsă la fiecare punct, însă a cedat întâlnirea: 0-4 (4-11, 9-11, 14-16, 8-11).

Parcursul Elenei Zaharia a început cu două victorii în faza grupelor, în faţa sportivelor Angelina Bebawy (Suedia), scor 3-1 (8-11, 11-5, 11-7, 11-3), şi Lessia Lewyckyj (Belgia), scor 3-0 (11-5, 11-2, 11-2).

Pe tabloul principal, tricolora şi-a demonstrat valoarea şi forţa mentală în trei confruntări spectaculoase, în care le-a eliminat pe Tin-Tin Ho (Anglia), scor 4-3 (7-11, 11-8, 3-11, 4-11, 12-10, 11-9, 11-6), Shuohan Men (Olanda), scor 4-2 (11-6, 6-11, 11-4, 5-11, 11-6, 11-5), şi Gaia Monfardini (Italia), scor 4-2 (11-8, 11-13, 11-4, 11-6, 7-11, 11-9).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Jose Mourinho a spus-o direct: „Dacă aş fi fost Vinicius, aş fi plecat deja”
Jose Mourinho a spus-o direct: „Dacă aş fi fost Vinicius, aş fi plecat deja”
ULTIMELE STIRI
Brentford - Liverpool 0-0 și Manchester City - Ipswich 2-1, LIVE ACUM pe VOYO! Haaland, de neoprit sub comanda lui Maresca
Brentford - Liverpool 0-0 și Manchester City - Ipswich 2-1, LIVE ACUM pe VOYO! Haaland, de neoprit sub comanda lui Maresca
Petrolul Ploiești - Sepsi OSK 0-0, ACUM pe Sport.ro! Vega, aproape de deschiderea scorului
Petrolul Ploiești - Sepsi OSK 0-0, ACUM pe Sport.ro! Vega, aproape de deschiderea scorului
Grecii au ajuns la capătul răbdării cu Octavian Popescu! Ce se întâmplă cu jucătorul împrumutat de la FCSB
Grecii au ajuns la capătul răbdării cu Octavian Popescu! Ce se întâmplă cu jucătorul împrumutat de la FCSB
S-a terminat coșmarul! Veste importantă pentru Dennis Man
S-a terminat coșmarul! Veste importantă pentru Dennis Man
Marian Iancu a numit principala favorită la titlu în Superliga: „Scorul acela m-a chinuit, dar azi totul funcționează perfect”
Marian Iancu a numit principala favorită la titlu în Superliga: „Scorul acela m-a chinuit, dar azi totul funcționează perfect”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Erling Haaland și-a ales viitoarea echipă! Transfer de 170.000.000€ pentru starul lui Manchester City

Erling Haaland și-a ales viitoarea echipă! Transfer de 170.000.000€ pentru starul lui Manchester City

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

Vrea să plece de la Dinamo în iarnă: ”Trebuie să căutăm o soluție”

Vrea să plece de la Dinamo în iarnă: ”Trebuie să căutăm o soluție”



Recomandarile redactiei
Brentford - Liverpool 0-0 și Manchester City - Ipswich 2-1, LIVE ACUM pe VOYO! Haaland, de neoprit sub comanda lui Maresca
Brentford - Liverpool 0-0 și Manchester City - Ipswich 2-1, LIVE ACUM pe VOYO! Haaland, de neoprit sub comanda lui Maresca
S-a terminat coșmarul! Veste importantă pentru Dennis Man
S-a terminat coșmarul! Veste importantă pentru Dennis Man
Grecii au ajuns la capătul răbdării cu Octavian Popescu! Ce se întâmplă cu jucătorul împrumutat de la FCSB
Grecii au ajuns la capătul răbdării cu Octavian Popescu! Ce se întâmplă cu jucătorul împrumutat de la FCSB
Momente de panică la Everton - Chelsea! Emiliano Martinez, scos pe targă
Momente de panică la Everton - Chelsea! Emiliano Martinez, scos pe targă
Nemții au dat verdictul! Cum a fost descris Ianis Stoica în presa din Germania, după interesul din Bundesliga
Nemții au dat verdictul! Cum a fost descris Ianis Stoica în presa din Germania, după interesul din Bundesliga
Alte subiecte de interes
Elena Zaharia, medalie de bronz la WTT Feeder Cappadocia II 2026
Elena Zaharia, medalie de bronz la WTT Feeder Cappadocia II 2026
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!