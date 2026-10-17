Elena Zaharia, eliminată în sferturi la CE de la Ljubljana

Tricolora a făcut paşi importanţi la doar a doua participare la competiţia continentală de seniori, unde a ajuns în premieră printre cele mai bune opt jucătoare ale probei de simplu feminin, după cinci victorii consecutive.

Grecii au ajuns la capătul răbdării cu Octavian Popescu! Ce se întâmplă cu jucătorul împrumutat de la FCSB

Petrolul Ploiești - Sepsi OSK 0-0, ACUM pe Sport.ro! Vega, aproape de deschiderea scorului

Brentford - Liverpool 0-0 și Manchester City - Ipswich 2-1, LIVE ACUM pe VOYO! Haaland, de neoprit sub comanda lui Maresca

Elena Zaharia (33) a întâlnit-o în sferturile de finală pe Prithika Pavade (Franţa, favorita 9), în faţa căreia a pierdut. Românca a căutat soluţii pentru a echilibra jocul, iar setul al treilea a oferit cele mai intense momente ale întâlnirii, cu schimburi disputate şi o luptă strânsă la fiecare punct, însă a cedat întâlnirea: 0-4 (4-11, 9-11, 14-16, 8-11).

Parcursul Elenei Zaharia a început cu două victorii în faza grupelor, în faţa sportivelor Angelina Bebawy (Suedia), scor 3-1 (8-11, 11-5, 11-7, 11-3), şi Lessia Lewyckyj (Belgia), scor 3-0 (11-5, 11-2, 11-2).

Pe tabloul principal, tricolora şi-a demonstrat valoarea şi forţa mentală în trei confruntări spectaculoase, în care le-a eliminat pe Tin-Tin Ho (Anglia), scor 4-3 (7-11, 11-8, 3-11, 4-11, 12-10, 11-9, 11-6), Shuohan Men (Olanda), scor 4-2 (11-6, 6-11, 11-4, 5-11, 11-6, 11-5), şi Gaia Monfardini (Italia), scor 4-2 (11-8, 11-13, 11-4, 11-6, 7-11, 11-9).