Antrenorul echipei Real Madrid, José Mourinho, a afirmat sâmbătă că ar fi părăsit cu siguranţă clubul „vara trecută” dacă ar fi fost în locul lui Vinicius Junior, care se află într-o criză de încredere şi a fost suspendat patru meciuri pentru că a tras de păr un adversar.

Atacantul brazilian în vârstă de 26 de ani, care se străduieşte să-şi regăsească forma maximă de doi ani încoace la Madrid, este adesea ţinta criticilor în stadioanele spaniole, unde a fost victima unor insulte rasiste în repetate rânduri.

Jose Mourinho a spus-o direct: „Dacă aş fi fost Vinicius, aş fi plecat deja”

De asemenea, a fost huiduit chiar şi de propriii suporteri în ultimele două sezoane din cauza performanţelor sale de pe teren, iar temperamentul său exploziv îi aduce uneori avertismente sau cartonaşe roşii, cum s-a întâmplat în meciul cu Villarreal de weekendul trecut, când a fost eliminat pentru că a tras de păr un adversar.

„Vini? E un tip fantastic, îl apreciez foarte mult. Apreciez foarte mult faptul că reuşeşte să trăiască şi să supravieţuiască în acest mediu cu zâmbetul pe buze. Eu, dacă aş fi în locul lui, probabil că nu aş mai fi aici”, a declarat Mourinho în cadrul conferinţei de presă din ajunul meciului din La Liga împotriva echipei Sevilla FC. „Vara trecută, probabil că aş fi forţat o plecare către o competiţie, o ţară, un grup de cluburi şi stadioane unde adversarii m-ar respecta. Dar, din dragoste pentru Real Madrid şi cu convingerea că lucrurile se pot îmbunătăţi întotdeauna, el şi-a prelungit contractul”, a explicat el.

Potrivit presei spaniole, jucătorul cu numărul 7 de la Real Madrid a fost curtat, printre alţii, de Arsenal, actuala campioană a Angliei, dar a preferat să rămână la Madrid cu un contract avantajos, prelungit până în 2032.

Atacantul brazilian, suspendat pentru următoarele patru meciuri, va trebui să profite de această perioadă pentru a „munci mai mult decât ceilalţi”, a afirmat antrenorul său, care continuă să-l susţină.

Întrebat despre preşedintele La Liga, Javier Tebas, a cărui demisie a fost solicitată vineri de Real Madrid după ce acesta a comparat metodele Real Madrid TV cu cele ale ministrului propagandei din Germania nazistă, Joseph Goebbels, Mourinho a considerat că „limitele” au fost depăşite.

„Am intrat pe un teren în care cred că singura scuză valabilă ar fi ca acesta să fie un caz clinic. În caz contrar, nu există nicio justificare şi nicio scuză”, a afirmat el.

Realul, aflat pe locul patru în Liga, la şase puncte de FC Barcelona, liderul neînvins, primeşte duminică echipa Sevilla FC pe stadionul Santiago Bernabéu.

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