Directorii din Formula 1 au ales cel mai valoros pilot al sezonului 

Olandezul Max Verstappen a fost ales cel mai bun pilot al sezonului 2023 de către cei zece directori ai echipelor din Formula 1, informează cotidianul L'Equipe.

Ca în fiecare an, cei zece directori de echipă au fost invitaţi să aleagă un top 10 al piloţilor de pe grilă, baremul de puncte fiind acelaşi ca în Campionatul Mondial, cu 25 pct pentru locul 1, 18 pentru locul 2, 15 pentru locul 3, etc..

Totalitatea directorilor - Alessandro Alunni Bravi (Alfa Romeo), Bruno Famin (Alpine), Christian Horner (Red Bull), Mike Krack (Aston Martin), Guenther Steiner (Haas), Andrea Stella (McLaren), Franz Tost (AlphaTauri), Frederic Vasseur (Ferrari), James Vowles (Williams) şi Toto Wolff (Mercedes) - l-a ales cum era de aşteptat pe Max Verstappen, campion mondial după ce a câştigat 19 din 22 de curse.

Pilotul olandez de la Red Bull a marcat 240 din 250 de puncte posibile şi i-a devansat pe spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin), care a câştigat şase poziţii în raport cu clasamentul din 2022, şi pe britanicul Lando Norris (McLaren).

Din top 10 mai fac parte thailandezul Alex Albon (locul 8, Williams) şi Oscar Piastri (locul 7, McLaren). Agerpres

