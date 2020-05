De nota 10! Nadia Comaneci, mai mandra ca niciodata de fiul Dylan. Imagini de colectie

Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci, acum in varsta de 58 de ani, a impartasit cu fanii de pe Instagram ultimele bucurii pe care i le-a facut Dylan, singurul sau copil provenit din casnicia cu Bart Conner.

La numai 14 ani, pe care ii va implini la inceputul lunii iunie, Dylan tocmai a terminat scoala generala, urmand sa intre din toamna pe bancile liceului.



Ca pentru orice mama, e un moment de maxima mandrie, iar ”Zeita de la Montreal” n-a facut exceptie. Nadia a marcat evenimentul cu un scurt filmulet facut in masina condusa de sotul Bart si in care se poate vedea cat de satisfacut este proaspatul absolvent. Din pacate, din cauza regulilor impuse de pandemia cu coronavirus, Dylan n-a avut parte de festivitatile care se obisnuiesc in asemenea situatii.



Ulterior, intr-o alta postare, legendara Nadia Comaneci ne-a aratat ca aschia nu sare departe de trunchi. Ambbii sai parinti fiind fosti gimnasti, Dylan a avut ce sa mosteneasca, calitatile sale acrobatice fiind indiscutabile. Romanca a marcat astfel intr-un mod cu totul inedit ”saltul” in weekendul special (Memorial Day) pe care americanii il celebreaza in fiecare an in memoria soldatilor cazuti la datorie.