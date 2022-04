În 2021, David Popovici (17 ani) a uimit lumea sportului, când la Roma a câștigat titlul mondial la proba de 100 m liber, bifând un nou record mondial la juniori (47, 30 sec), care a reprezentat și cel mai bun timp al anului, inclusiv la seniori. Câteva zile mai târziu, a izbutit să se califice în semifinalele probei de 200 m liber tot cu un record mondial. Performanța românului a continuat și la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde a obținut locul 4 la 200 m liber și locul 7 la 100 m liber.

Într-un interviu acordat pentru Ora Exactă în Sport, emisiune zilnică de la 9:30 la 12:30, pe PRO Arena, Popovici a mărturisit că dorința de a participa la Jocurile Olimpice era activă încă de când avea 9 ani, iar tatăl său a prevăzut că va fi prezent la ediția de la Tokyo.

„Nu mai țin minte exact prima medalie, țin minte prima medalie la Campionatul Național, în proba de 50 metri spate. Când eram mic, nu eram atât de bun pe craur. Mi-a plăcut și m-a făcut să simt că pot atinge culmi mult mai înalte.

Am avut visul olimpic în minte de la 9 ani. Am văzut o poză recent pe frigider, și nu știu cum de nu am observat detaliul. Eram la un club privat în acel moment, aveam un tricou personalizat pe care scria Kahuna, porecla mea de atunci. Aveam părul lung atunci și ceva hawaian și emblema Jocurilor Olimpice de la Tokyo”, a declarat David Popovici pentru PRO Arena și www.sport.ro.

După 10 ani de înot profesionist, David a mărturisit că a pierdut numărul medaliilor câștigate, cu toate că la început a încercat să țină o evidență. După spusele unui prieten, tânărul ar avea în jur de 400 de medalii acasă, de care se bucură verișoara sa cel mai mult.

David Popovici: „Sunt niște bucăți de metal! Importantă este simbolistica lor!”

„I-am spus unui copil, acum câteva zile, că am vreo 300 de medalii și un coleg m-a contrazis, zicând: 'Nu ai 300! Că am și eu 300', deci probabil vreo 400.

Le țin într-o cutie, nu mai am loc. Când eram mic și am început să iau foarte multe le-am pus pe perete, cu diplomă cu tot. La un moment dat s-a umplut peretele, am zis că nu mai putem să umplem încă unul, oricum nu mai avem loc, așa că am început să le punem într-o ladă și se mai joacă verișoara mea cu ele din când în când. Sunt niște bucăți de medal. Importantă este simbolistica lor”, a precizat înotătorul.