Dublul campion mondial de seniori David Popovici încheie anul 2022 cu o participare la Campionatele Mondialele de înot în bazin scurt de la Melbourne (13-18 decembrie), competiţie în care nu şi-a fixat obiective de medalie, ci să înveţe cât mai mult din această experienţă în bazinul de 25 m, conform unui comunicat remis AGERPRES.

Ce a declarat David Popovici

"Nu este cea mai importantă competiţie pentru mine, este un prilej de a învăţa să concurez în bazin de 25 metri la cel mai înalt nivel şi, deşi nu mă duc cu obiective extrem de puternice acolo, atâta timp cât am un culoar, am şi o şansă, orice se poate întâmpla.

Abia aştept să ajung acolo, vreau şi să văd Australia, vreau să concurez în Australia şi să reintru într-o forma de competiţie.

Ar fi greu de gestionat un Campionat Mondial la finalul anului, dacă ar fi fost o competiţie de obiectiv mare, pentru că, deşi este un concurs important pentru mulţi, eu încă trebuie să câştig experienţă.

Eu acum învăţ, mai am foarte multe de învăţat de la adversarii mei mai buni decât mine în bazin de 25 metri, aşa că pentru mine acest Mondial este ca o călătorie în care învăţ" a spus înotătorul legitimat la CS Dinamo.

Cum s-a descurcat David Popovici la Europenele în bazin scurt

David Popovici, multiplu campion mondial şi european în acest an, are o experienţă în bazinul scurt la Europenele de anul trecut de la Kazan, unde a cucerit aurul la 200 m liber, primul titlu european pentru România în bazinul de 25 m.

La Melbourne, David Popovici va lua startul în probele de 100, 200 şi 400 m liber, iar din delegaţia României vor mai face parte Robert Glinţă (50/100, 200 m spate şi 100 m liber) şi Andrei Mircea Anghel (50 m spate, 50 m fluture).

Ei vor fi însoţiţi de antrenorii Andrei Rădulescu, Luka Gabrillo, Marius Grigore şi Silviu Anastase.

Performanțele lui Robert Glință în bazin scurt

Robert Glinţă, clasat pe locul cinci în proba de 50 m la Mondialele în bazin olimpic, nu a mai concurat de atunci şi nu a fost prezent nici la Naţionalele de la Otopeni.

În bazin scurt, Glinţă are o medalie de argint la 100 m spate (Kazan 2021) şi trei de bronz: 50 m spate (Kazan 2021), 100 m spate (Glasgow 2019) şi 100 m spate (Copenhaga 2017), toate la Europene.

De asemenea, are o medalie de bronz la Mondiale în bazin scurt de anul trecut, de la Abu Dhabi, 100 m spate.

David Popovici la Naționalele în bazin scurt de la Otopeni

Recent, David Popovici a participat la Naţionalele în bazin scurt de la Otopeni 10-13 noiembrie), unde a cucerit medalii de aur la 100 m, 200 m, 400 m la stilul liber şi argintul la 100 m mixt, dar s-a acomodat şi cu condiţiile specifice competiţiei în bazin de 25 m.

''A fost prima competiţie într-un an în care am reuşit să iau startul la 25 metri şi este foarte important să mă acomodez, pentru că este extrem de diferit pentru mine ... unora le place mult, mie îmi place mult mai mult în bazin lung, pentru că am suficienţi metri să prind viteză.

Mi-ar fi fost greu la Mondiale, dacă nu aş fi concurat la Naţionalele în bazin scurt. M-a ajutat mult concursul de la Otopeni", a adăugat David Popovici, pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu.

Ce urmează în anul 2023

Pentru 2023, David Popovici vrea să repete performanţele de la Budapesta la Mondialele în bazin olimpic care vor avea loc în Japonia:

''Vreau să obţin rezultate foarte bune în 2023 la Mondialele în bazin lung, din Japonia, şi sper să pot adăuga câteva clasări bune şi poate şi recorduri ... nu este grabă, dar niciodată nu mă supăr dacă reuşesc să mă autodepăşesc. Pentru mine, 2022 a fost un an glorios, aşa m-am simţit".

În 2022, David Popovici a dominat probele de 100 m şi 200 m liber, cucerind aurul mondial şi european atât la seniori cât şi la juniori, la cele patru competiţii majore, la care s-au adăugat alte titluri în probele de 50 m şi ştafetă 4x100 m liber la juniori.

