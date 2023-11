De două sezoane, tânăra concurează într-un campionat internațional 100% electric, iar experiența și charisma au propulsat-o direct pe platourile de filmare alături de unul dintre cei mai importanți manageri din fotbalul lumii. Datorită raliurilor, Cristiana a avut parte la Liverpool de experiența vieții! A fost protagonista unui spot publicitar alături de antrenorul „cormoranilor”.

„Jurgen Klopp este exact așa cum îl vedem și la tv ... este prietenos, sociabil, este un om foarte cald deschis. A fost un lucru extraordinar, nu mi-aș fi imaginat niciodată că raliurile mă vor aduce în acest punct în care voi ajunge să cunosc unul dintre cei mai inspiraționali oameni din sportul mondial”, a declarat Cristiana Oprea, pilot în Campionatul Internațional Electric de Raliuri.

Cei doi au filmat și un clip împreună pentru a promova un brand german de automobile. „A fost o experiență în Opel Corsa electric de raliul. Am filmat cu el și un mic clip - discurs motivațional - pentru noi piloții care concurăm cu vehicule electrice și revoluționăm motorsportul”, a mai spus Cristiana Oprea, pilot în Campionatul Internațional Electric de Raliuri.

Cristiana și-a a dus mașina-vedetă a filmărilor de la Liverpool la București și a concurat la ultima etapă de Super Rally. „Sunt foarte fericită să închei acest sezon acasă pentru că Super Rally București este cursa mea de casă și e cu atât mai special cu cât concurez cu această mașină 100% electrică cu care am concurat în ultimii 2 ani într-un campionat internațional electric de raliu” – Cristiana Oprea, pilot în Campionatul Internațional Electric de Raliuri.

Tânăra s-a dat cu mașina ei electrică pe multe circuite din Europa.

„Am concurat în Elveția, în Austria, în Germania, în Franța, am descoperit drumuri noi. Am fost foarte curioasă să văd ce înseamnă să mergi la raliu cu o mașină electrică am făcut și două sezoane complet internaționale” – Cristiana Oprea, pilot în Campionatul Internațional Electric de Raliuri.

E pilot din 2015

Cristiana Oprea își aduce aminte cu plăcere că și-a făcut debutul în motorsport cu o Dacie. “Eu am început cu Dacia Logan, cea mai accesibilă, apoi o Dacie Sandero, apoi am continuat cu un Peugeot 208R2 208”– Cristiana Oprea, pilot în Campionatul Internațional Electric de Raliuri.

Cristiana a debutat ca și copilot alături de George Grigorescu, apoi ca pilot în Cupa Dacia. Este prima româncă pilot care a concurat în campionatul Mondial de Raliuri și în Campionatul European de Raliuri FIA ERC, în afara țării.

În 2018, alături de copilotul Diana Hațegan, a devenit singurul echipaj feminin românesc din ultimii 50 de ani care a participat la un raliu în afara țării, cu ocazia Rally Silver din Bulgaria, etapa FIA European Rally Trophy.

În 2019, tot alături de Diana Hațegan, a devenit primul echipaj feminin care a reprezentat România în Campionatul European de Raliuri, la Rally di Roma Capitale, etapa de debut la care fetele au câștigat cele mai multe puncte în clasamentul ERC Ladies Trophy.

În 2022, Cristiana a participat la Raliul Croației, devenind astfel prima româncă pilot care a concurat în Campionatul Mondial de Raliuri FIA WRC, alături de copilotul Andrei Mitrașcă. În prezent, sportiva concurează în Cupa Opel cu o mașină 100% electrică de raliu și în FIA Balken Rally Trophy cu un Peaugeot 208 R2.

Are timpul liber limitat

Tânăra muncește enorm ca să își împlinească visurile în motorsport. „Rutina mea este destul de complicată: fac și pregătire fizică, așa, ca orice alt sportiv de performanță, pregătire mentală, mă antrenez și pe simulator, este o pregătire complexă între raliuri” – Cristiana Oprea, pilot în Campionatul Internațional Electric de Raliuri.

Pilotul nu stă bine când vine vorba de timp liber.

„Anul acesta am avut doar 5 zile de vacanță. Încerc însă să îmi fac timp și pentru hobby-urile mele. Îmi place mult să stau cu câinii mei și să mă plimb prin natură” – Cristiana Oprea, pilot în Campionatul Internațional Electric de Raliuri.