Răzvan Raț, amintiri din „Grupa Morții”! Povestea se poate repeta la Campionatul European din Germania

„Tricolorii” așteaptă cu nerăbdare tragerile la sorți care vor avea loc pe 2 decembrie, în Germania. Cea mai grea grupă din care ar putea face parte naționala României ar fi cea formată din Franța, Olanda și Italia. Adică aceeași grupă peste care prima reprezentativă a țării noastre a dat și în 2008.

Răzvan Raț a făcut parte din naționala României în 2008 și a rememorat acele momente, dar a adus în discuție și Euro 2016, ultima participare a României la un turneu final, când naționala noastră a avut parte de o grupă ceva mai accesibilă: Franța, Elveția, Albania.

„Ca să-mi reamintesc și eu, a fost acel turneu final în care practic n-aveam prea multe șanse sau nu ne dădea nimeni nicio șansă. Eram într-adevăr în grupa morții și era clar că nu ne vom califica și cu toate astea am avut acea șansă imensă la meciul cu Italia, în momentul în care poate Mutu înscria, nu era sigur că ei nu mai marcau, dar mă refer dacă rămânea rezultatul în favoarea noastră, chiar și cu punctele pierdute contra Olandei, eram calificați. Chiar a fost un meci bun, un meci nu neapărat de referință, dar în care se poate demonstra că nu ești dinainte pierzător, chiar dacă ai o echipă ca Italia, cu jucători extraordinari, plus anvergura Italiei. Cu toate astea, la un turneul final se poate întâmpla ca o echipă outsider poate domina sau poate juca de la egal la egal.

La cel din 2016, în care aveam mult mai multe șanse, cel puțin teoretice, să ne calificăm, n-am reușit s-o facem. Cu părere de rău, eu am fost și dezamăgit că n-am jucat ultimul meci, deși puteam s-o fac. Dar în fine, astea au trecut și totuși o prezență la turneul final pentru jucători, ceea ce înseamnă pentru tine ca fotbalist, este un vis împlinit, asta cu siguranță. Din păcate, cel puțin pentru mine, n-am reușit să-mi îndeplinesc ambele visuri și n-am participat la un campionat mondial. Mi-am îndeplinit pe jumătate cariera la națională. Eu am ajuns la echipa națională după turneul din 2000, dacă mă nășteam mai devreme… Deși nu cred, avea cine să joace”, a dezvăluit Răzvan Raț, potrivit sptfm.ro.

România după opt ani la Euro

România a încheiat pe primul loc în Grupa I și va fi repartizată în urna a doua la tragerile la sorți ce vor stabili grupele de la Campionatul European 2024 din Germania.

Tragerea la sorți ce va stabili componența grupelor la Euro va avea loc pe 2 decembrie, începând cu ora 19:00, ora României.

Campionatul European 2024 se va disputa în Germania în perioada 14 iunie-14 iulie și va alinia la start 24 de naționale.