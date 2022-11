Conor McGregor, dat în judecată de prietenul său rus. Acesta îi cere zece milioane de dolari despăgubiri

Artem Lobov, un luptător MMA retras din activitate, l-a acționat în judecată pe Conor McGregor. Rusul cere despăgubiri de zece milioane de dolari, deoarece spune că ideea creării mărcii de whiskey Proper No. Twelve a fost a sa, în perioada în care se antrena împreună cu fostul campion mondial din UFC. Anul trecut, McGregor și alți doi asociați au vândut brandul cu 600 de milioane de dolari, iar Lobov vrea acum un procent 10% din câștigul irlandezului.

Lobov deține un master în finanțe și piețe de capital

"Clientul meu este un fost luptător profesionist, care deține un master în finanțe și piețe de capital de la Dublin City University. Am depus dosarul la Înalta Curte în numele său, pentru a ajunge la un acord cu domnul McGregor, cu privire la marca de whisky Proper No. Twelve. Clientul meu a fost creatorul ideii și cofondatorul conceptului de a lansa o marcă de whisky irlandez asociată cu domnul McGregor. Întrucât aceste chestiuni sunt acum în fața instanței, nu vom mai face niciun comentariu", a declarat Dermot McNamara, avocatul lui Lobov, pentru The Irish Independent.

McGregor are o avere de 200 de milioane de dolari

Conform publicațiilor de specialitate, Conor McGregor (34 de ani) ar avea o avere de aproximativ 200 de milioane de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat luptător de MMA din lume. El este considerat unul dintre cei mai valoroși și mai cunoscuți sportivi de MMA din istorie, deținând în trecut titlurile mondiale în Ultimate Fighting Championship (UFC) și Cage Warriors.

Luptele sale cu Khabib Nurmagomedov (UFC) și Floyd Mayweather Jr. (box) au înregistrat recorduri de audiență în sistemul pay-per-view. Un erou național în Irlanda, el este un personaj controversat cu scandaluri și încălcări ale legii în mai multe țări, iar în 2022 a debutat și în cinematografie, în remake-ul filmului Road House, alături de Jake Gyllenhaal. În ultima luptă, în ianuarie 2021, "Notorious" a fost învins prin TKO de americanul Dustin Poirier în cadrul UFC 264, după ce s-a accidentat grav la picior.

Artem Lobov (36 de ani) este născut la Nijni Novgorod și a strâns 30 de lupte în MMA (13 victorii, 4 KO / 15 înfrângeri, 1 KO / 1 remiză). După ce nu i-a mai fost prelungit contractul de către UFC, "The Russian Hammer" a semnat cu Arena Fight Championship, iar ulterior a mai luptat în Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), ultima dată în 2019.

Foto - Conor McGregor / Arten Lobov (FB)