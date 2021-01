Cel. Mai. Tare. Cartonas. Rosu. Din. Istorie. Ce a putut sa-i faca un jucator arbitrului dupa o decizie pentru care s-a bucurat PREA TARE

Asa ceva nu prea vezi in sportul profesionist!

Un jucator de rugby a fost eliminat dupa ce l-a ridicat in aer pe arbitru pentru o decizie luata in favoarea echipei sale! :) Josaia Raisuqe a inceput sa danseze, apoi l-a apucat pe arbitrul Laurent Millotte ca si cum ar fi fost o cupa si l-a tinut in aer timp de cateva secunde, in finalul partidei dintre Beziers si Nevers. Luat total prin surprindere, Mollotte a parut panicat. La revenirea pe pamant, i-a dat cartonas rosu jucatorului din Fiji! Lui Raisuqe si colegilor sai de la Nevers nu le-a venit sa creada!

Antrenorul Xavier Pemeja n-a avut insa cuvinte de sustinere pentru jucatorul sau: "E inacceptabil! Va fi pedepsit de comisia de disciplina a ligii! Ma voi ocupa de el. Nu pot sa accept asa ceva. Va fi foarte rau pentru clubul nostru!"

Rugbistul de 26 de ani risca si o amenda pentru gestul sau.