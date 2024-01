Snoop Dogg, celebrul rapper american, va fi comentator pentru NBC la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024!

El va face parte dintr-o echipă de ”elită” de comentatori și consultanți, care vor fi cu toții prezenți în mijlocul probelor olimpice.

În vârstă de 52 de ani, muzicianul însuși a anunțat vestea pe rețelele de socializare în chiar prima zi a noului an.

Yup, it’s official. 2024 Paris Olympics I’m there!! @miketirico , save a seat for the Dogg ???????????????????????? pic.twitter.com/atXnKu9HJj