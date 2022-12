Bernadette Szocs e pe locul 26 în clasamentul mondial ITTF.



Ea e cel mai bine clasată dintre tricolore în ierarhia mondială.



Sportiva a devenit cea mai bună jucătoare din România în 2022, titlu acordat la GALA FRTM, care a avut loc la Poiana Brașov.

Bernie a învins-o în acest an, la Turneul Campioanelor, în optimi, pe dubla campioana olimpică din 2020, chinezoaica Chen Meng 3-2 ((8-11, 11-9, 11-8, 7-11, 13-11).

"Nu e ușor, dar acum o să fiu și mai ambițioasă pentru că am reușit să o înving pe campioana olimpică și asta îmi dă speranțe că pot cuceri o medalie și la simplu.

Am simțit că mi s-a aprins un buton în mine. Mi-a dat o încredere foarte mare, de când am bătut-o nimic nu mă poate să mă distrugă. Sunt foarte concentrată, și acum în ultimele meciuri am reușit să demonstrez că sunt liniștită.

Visul meu e să cuceresc o medalie la Paris", a spus Szocs, la Pro Arena.

"Când eram mică, mă duceam la concursuri unde participa fratele meu (n.r.: Hunor Szocs). Când l-am văzut fericit pe fratele meu, le-am spus părinților mei că vreau să joc și eu. Înainte făceam gimanstică.

Datorită fratelui meu am ajuns aici, el mi-a transmis ambiția asta.

Abia ajungeam la masă... Am fost foarte bună și la gimnastică, dar niciodată nu am avut acea pasiune pentru gimnastică.

După doar un an de tenis de masă, am luat prima medalie la Paleta de Aur.

Sunt foarte pozitivă, nu-mi place să cedez, de fiecare dată când am presiune pe umeri, îmi place. Pe mine mă ajută și mă ambiționează și mai mult", a mai afirmat Bernadette Szocs, în Interviul de 10 de la Pro Arena.

Ei sunt premianții anului 2022 la tenis de masă

Federația Română de tenis de masă și-a desemnat la gala din Poiana Brașov cei mai buni sportivi în anul 2022, în urma performanțelor interne și internaționale realizate de aceștia.

Locul 1 - Bernadette Szocs.

Locul 2 - perechea de dublu feminin, Eliza Samara și Andreea Dragoman și de dublu mixt, Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu

Locul 3 - Elena Zaharia, Eduard Ionescu și Darius Movileanu

Locul 4 - perechea de dublu mixt, U19, Camelia Mitrofan și Andrei Istrate

Locul 5 - Adina Diaconu

Locul 6 - naționala feminină U19, formată din Elena Zaharia, Andreea Teglaș, Ioana Sîngeorzan, Evelin Ungvari și Camelia Mitrofan

Locul 7- naționala feminină U15, formată din Bianca Mei Roșu, Alesia Sferlea, Cristina Sîngeorzan și Andreea Jifcu

Locul 8 - Iulian Chiriță, Bianca Mei Roșu și Alesia Sferlea

Locul 9 - echipa masculină de U19, formată din Darius Movileanu, Andrei Istrate, Eduard Ionescu, Iulian Chiriță și Dragoș Bujor;

Locul 10 - echipa națională masculină de seniori formată din Ovidiu Ionescu, Andrei Pletea, Rareș Șipoș, Hunor Szocs, Andrei Istrate, Darius Movileanu, Eduard Ionescu și Iulian Chiriță, și echipa națională feminină de senioare formată din Eliza Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu, Irina Ciobanu, Andreea Dragoman, Tania Plăian și Elena Zaharia.