Cu toții credem că am trecut prin experiențe traumatizante și cu toții ne plângem că nu avem parte de terapie adecvată.

Dar ce fac oamenii care au trecut cu adevărat prin traume majore, au fost pe front, au salvat oameni sau au lucrat ca polițiști sub acoperire?

Acești oameni merg la kickboxing.

Alex Filip este cunoscut în lumea sporturilor de luptă ca Anonimus, dar înainte sa devină luptător profesionist a fost agent sub acoperire al Ministerului de Interne.

Viața dedublată și momentele șocante și-au pus amprenta asupra constănțeanului, care și-a găsit mereu echilibru în sporturile de luptă.

“Problema cu viața sub acoperire este că aproape ajungi să nu mai știi cine ești cu adevărat”, a povestit Alex Filip la Contact Arena.

România nu are încă programe sofisticate de tratament pentru șocul post traumatic, iar mulți ofițeri nu au curaj să discute serios cu un psiholog de teama de a nu pierde locul de munca, dar Alex Filip a descoperit in Olanda ca ceea ce făcea el instinctiv era corect.

“La sala unde mergeam în Olanda există un program special pentru foști ofițeri si militari diagnosticați cu PTSD. Kickboxingul îi ajută sa rămână pe linia de plutire, dar multi aveau reacții ciudate in vestiar, tremurau sau tresăreau parcă din nimic”.

În momentul de fața exista un număr uriaș de studii care demonstrează ca sporturile de lupta sau chiar artele marțiale fără competiții ajuta enorm in Combaterea problemelor legate de șocul post traumatic la veterani, prin îmbunătățirea somnului, prin controlul puterii sociala, prin reintegrarea socială și prin capacitatea de a reacționa la crizele post traumatice. In momentul de fața mai mult de 250 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de PTSD, iar pentru români Alex Filip are o soluție, kickboxing-ul.