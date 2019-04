Are nume celebru, a crescut la Biserica si acum vrea sa dea lovitura la Sibiu! Ce fost jucator de la LA Clippers a venit in Romania

JR Ewing a aterizat la Sibiu. E bashetbalist, iar familia lui nu face afaceri cu petrol, ca-n Dallas. In familia americanului sunt numai pastori.

JR Ewing de la Sibiu a jucat in NBA la Clippers. Baschetbalistul stie Biblia pe de rost. Cei trei frati ai sai sunt pastori in America.

"Fratele meu mai mare are propria lui Biserica, eu am crescut in Biserica toata viata mea" spune Daniel JR Ewing.

JR Ewing a dat cosuri si la Paris. N-a ratat ocazia sa viviteze catedrala Notre Damme.

"O intamplate foarte nefericita. Am avut ocazia sa o vizitez, sa o vad, sa simt toata frumusetea ei" mai spune Ewing.

Cand era mic, baschetbalistul era fanul serialul Dallas cu familia Ewing.