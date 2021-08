Ana Maria Popescu a explicat gluma cu ”Cristi Borcea”! Totul are legătură cu un eveniment din 2015

Ana Maria Popescu a obținut o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

La revenirea de la Tokyo, Ana Maria Popescu a fost asaltată de jurnaliști. Ea a făcut o glumă, când i-a întrebat: "Ați venit aici pentru Cristi Borcea?". Câteva săptămâni mai târziu, ea a explicat, la Digisport, această glumă.

"În 2015, când împreună cu echipa eram într-o cursă nebună de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, participasem la Cupa Mondială şi ne întorsesem acasă cu o medalie de bronz, ceea ce pentru pretenţiile echipei din care făceam parte nu era nici mult, nici puţin lucru.

În momentul în care am aterizat şi s-au deschis uşile aeroportului, am văzut toate camerele posibile de la toate televiziunile din România şi nu am înţeles în primă fază, ne-am speriat.

Nu am înţeles de unde acest interes pentru scrimă, brusc, moment în care unul dintre jurnaliştii de sport care venise să ne întâmpine pe noi ne-a spus "Staţi liniştite, ceilalţi îl aşteaptă pe domnul Borcea, care trebuie să se întoarcă de nu ştiu unde." La asta am făcut referire", a explicat Popescu.

Ana Maria Popescu a anunțat că următorul ei obiectiv este construirea unei săli de sport de cel mai înalt nivel, pentru a se pregăti pentru Campionatul European.

"Sala aceasta este deja prea mică. Ne-am propus să construim o sală, este următorul meu obiectiv ambiţios. Şi ştiu că o să-mi fie mai greu decât mi-a fost vreodată. Ştiu că dacă ne dorim, cu siguranţă vom reuşi.

Dacă va fi nevoie să ne suflecăm mânecile să dăm cu lavabilă sau să punem cărămidă peste cărămidă vom învăţa să facem acest lucru. Eu voi rămâne aici cel puţin până la finalul sezonului.

Mai departe tot aici mă veţi găsi, nu ştiu dacă cu sau fără costum de scrimă, dar până la finalul anului trebuie să ne pregătim pentru Campionatul European. Este prematur să-mi trasez un obiectiv, dar nu mă voi duce să fac turism. Voi face din nou ceea ce ţine de mine să ţinem steagul sus.

Dacă eu am reuşit, cu siguranţă oricine poate reuşi", a mărturisit atleta.

